استمرار عرض "سور الصين" بقصر ثقافة السويس حتى 29 أبريل

تستمر فرقة قصر ثقافة السويس، في تقديم ليالي عرض مسرحية "سور الصين"، من تأليف ماكس فريش وإخراج محمد حامد، حتى 29 أبريل الجاري على مسرح قصر ثقافة السويس، ضمن عروض الموسم الثاني للمسرح للجمهور بمسرح الثقافة الجماهيرية.

مسرحية "سور الصين" ديكور شادى قطامش، تنفيذ ديكور حمادة التنجيري، استعراضات كريم خليل، مخرج منفذ محمود عثمان، مساعد مخرج هشام بلال، الممثلون معاصر كيرلس تكلا، الإمبراطور، محمد فتحي، مي لان ،أميرة القلماوي.

تقدم العروض ضمن الموسم الثاني للمسرح للجمهور، والذي يضم أكثر من 100 مشروع مسرحي بمتوسط 1500 ليلة عرض تقدم بالمجان بكافة قرى ومحافظات مصر برعاية الهيئة العام لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والدكتور صبحي السيد مدير عام الإدارة العامة للمسرح، مسؤول الفرق المخرج السعيد منسي.