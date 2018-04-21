تسجيل الدخول

الوطن

"الخارجية": تعليق تجارب كوريا الشمالية النووية يدعم السلام

منذ 23 دقيقة
كتب: اكرم سامي
"الخارجية": تعليق تجارب كوريا الشمالية النووية يدعم السلام

الخارجية

رحبت وزارة الخارجية، اليوم، بإعلان كوريا الشمالية عن تعليق تجاربها النووية والصاروخية.

وأشارت "الخارجية"، إلى أن هذا التطور الإيجابي، من شأنه أن يعزز من مناخ بناء الثقة، وتدعيم السلام في شبه الجزيرة الكورية، ومن ثم يفتح آفاق نزع فتيل التوتر في المنطقة، وإتاحة الفرصة لكافة شعوبها لتحقيق التنمية والاستقرار.

وأكدت، موقف مصر الثابت بشأن عدم استخدام أو التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية، والاعتماد على التسوية السلمية للنزاعات الخاصة بهذا الشأن، فضلا عن ضرورة تحقيق النزع الكامل لكافة الأسلحة النووية، ودعم نظام عدم الانتشار من خلال تحقيق عالمية معاهدة عدم الإنتشار النووي.

أخبار متعلقة
عاجل| مصر ترحب بتعليق التجارب النووية والصاروخية في كوريا الشمالية

عاجل| مصر ترحب بتعليق التجارب النووية والصاروخية في كوريا الشمالية
ترامب يرحب بإعلان كيم وقف التجارب النووية ويعتبره "نبأ سارا جدا"

ترامب يرحب بإعلان كيم وقف التجارب النووية ويعتبره "نبأ سارا جدا"
الصين ترحب بإعلان كوريا الشمالية وقف التجارب النووية

الصين ترحب بإعلان كوريا الشمالية وقف التجارب النووية
إشادة روسية برد فعل طوكيو وبكين تجاه تعليق بيونج يانج التجارب النووية

إشادة روسية برد فعل طوكيو وبكين تجاه تعليق بيونج يانج التجارب النووية
كوريا الجنوبية ترحب بإعلان بيونج يانج وقف التجارب النووية

كوريا الجنوبية ترحب بإعلان بيونج يانج وقف التجارب النووية
الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار بيونج يانج وقف التجارب النووية

الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار بيونج يانج وقف التجارب النووية

التعليقات

عمومية الزمالك تثور ضد

أحدث الأخبار

ضبط 69 قضية تموينية في حملة مكبرة بمطروح

ضبط 69 قضية تموينية في حملة مكبرة بمطروح

رئيس قطاع ري الوجه البحري يتفقد محطات الخلط بكفر الشيخ

رئيس قطاع ري الوجه البحري يتفقد محطات الخلط بكفر الشيخ

عاجل| مصرع عدد من قيادات الحوثيين في مواجهات مع المقاومة اليمنية

عاجل| مصرع عدد من قيادات الحوثيين في مواجهات مع المقاومة اليمنية

حكاية طالب هندسة سقط تحت قطار: "عايز أطراف صناعية عشان أكمل دراستي"

حكاية طالب هندسة سقط تحت قطار: "عايز أطراف صناعية عشان أكمل دراستي"

عاجل| النائب العام يكلف "قومي الاتصالات" بحجب مواقع "الحوت الأزرق"

عاجل| النائب العام يكلف "قومي الاتصالات" بحجب مواقع "الحوت الأزرق"

اختيارات الوطن

شاهد| أم تغني لطفلها المصاب بالتوحد

شاهد| أم تغني لطفلها المصاب بالتوحد "شو حلو" بلغة الإشارة

جلابية وبيجامة وتي شيرت صلاح.. "هندسة بورسعيد" في وداع "5 سنين مذاكرة"

جلابية وبيجامة وتي شيرت صلاح.. "هندسة بورسعيد" في وداع "5 سنين مذاكرة"

رسالة إسرائيل لمتظاهري العودة بالعربي ورد فلسطيني بالعبري:واحدة بواحدة

رسالة إسرائيل لمتظاهري العودة بالعربي ورد فلسطيني بالعبري:واحدة بواحدة

حب ولهفة وحزن وشوق وغياب وعتاب.. غربة جوابات حراجي القط و"فاطنة"

حب ولهفة وحزن وشوق وغياب وعتاب.. غربة جوابات حراجي القط و"فاطنة"

تمثالك من «بازار هانى» السياحى: «بالتقسيط»

تمثالك من «بازار هانى» السياحى: «بالتقسيط»

الأكثر قراءة

عاجل