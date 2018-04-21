"الخارجية": تعليق تجارب كوريا الشمالية النووية يدعم السلام

رحبت وزارة الخارجية، اليوم، بإعلان كوريا الشمالية عن تعليق تجاربها النووية والصاروخية.

وأشارت "الخارجية"، إلى أن هذا التطور الإيجابي، من شأنه أن يعزز من مناخ بناء الثقة، وتدعيم السلام في شبه الجزيرة الكورية، ومن ثم يفتح آفاق نزع فتيل التوتر في المنطقة، وإتاحة الفرصة لكافة شعوبها لتحقيق التنمية والاستقرار.

وأكدت، موقف مصر الثابت بشأن عدم استخدام أو التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية، والاعتماد على التسوية السلمية للنزاعات الخاصة بهذا الشأن، فضلا عن ضرورة تحقيق النزع الكامل لكافة الأسلحة النووية، ودعم نظام عدم الانتشار من خلال تحقيق عالمية معاهدة عدم الإنتشار النووي.