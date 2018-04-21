هل سترفع أمريكا العقوبات عن كوريا الشمالية عقب وقف الاختبارات النووية؟

أعلن كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، وقف الاختبارات النووية والصاروخية، حسب وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، ونُقل عنه إنه سوف يغلق موقعا للتجارب النووية.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعلان كوريا الشمالية بوقف التجارب النووية والصاروخية، بأنه "أخبار جيدة جدا"، فيما عبرت كوريا الجنوبية عن أملها في أن تؤدي هذه الخطوة في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

من جانبه وصف أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن الخطوة التي اتخذتها كوريا الشمالية، اليوم، "مبشرة للغاية وتعتبر تغييرا في سياسة دولة منغلقة، وتتخذ قرارات منفردة خلال العقود الأخيرة".

وأضاف العناني لـ"الوطن": "هناك رفع محتمل للعقوبات من قبل المجتمع الدولي لكن ستكون بشكل تدريجي، للتأكد من مدى جدية بيونج يانج حيال هذه الخطوة، وإذا وجد أن هناك إلتزام من قبل كيم جونغ أون سيتم الاتفاق على صيغة وبرنامج زمني لرفع العقوبات الموقعة عليها".

وأوضح عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد نوعا من أنواع التهدئة مع كوريا الشمالية، في الفترة الحالية، نظرا لأن هذا من مصلحة واشنطن المنشغلة في العديد من الملفات في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الملف السوري.

وتوقع أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعيد النظر في الوضع الدبلوماسي مع كوريا الشمالية، حيث إنه من الممكن تغيير سياساتها الدبلوماسية هي وحلفائها عبر زيادة مستوى التمثيل الدبلوماسي و التجاري معها.

وقال الزعيم الكوري، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن بلاده لم تعد بحاجة إلى إجراء تجارب نووية أو اختبارات لصواريخ باليستية عابرة للقارات، لأنها "استكملت بالفعل تسليح نفسها بالأسلحة النووية".

وجاءت تصريحات كيم، خلال لقاء للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، حيث أعلن أيضا إغلاق موقع الاختبارات النووية في شمال البلاد.

وفي عام 1999، عرضت كوريا الشمالية وقفا طوعيا لتجاربها الصاروخية، لكنه انهار عام 2006، بعد سنوات قليلة من انهيار الاتفاق الإطاري، الذي جرى التوصل إليه مع الولايات المتحدة عام 1994.