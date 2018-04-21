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الوطن

إعلان النتائج النهائية لمسابقة «إبداع 6»

منذ 23 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي وأحمد أبو ضيف
إعلان النتائج النهائية لمسابقة «إبداع 6»

جانب من إعلان النتائج

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، النتائج النهائية لمسابقة «إبداع» التي تنظمها الوزارة للموسم السادس على التوالي، إذ أقيمت فعاليات الحفل الختامي على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، مساء اليوم.

وأعلن المهندس خالد عبد العزيز والروائي عصام يوسف صاحب فكرة «إبداع»، عن النتائج وسلّما الجوائز للمتسابقين.

وفازت في المسابقات الجماعية كل من جامعة القاهرة بالجائزة الأولى في فرع العروض المسرحية غير المتخصصة، وقيمتها 125 ألف جنيه، وجامعة عين شمس بالجائزة الأولى في العروض المسرحية المتخصصة، بينما فازت جامعة الأزهر بالجائزة الأولى في الفنون الشعبية، وجامعة الإسكندرية بجائزة «الغناء الجماعي» وقيمتها 165 ألف جنيه، وجامعة دمنهور بجائزة الإنشاد الديني،وفازت جامعة حلوان بجائزة المركز الأول في الابتكارات العلمية وقيمتها 100 ألف جنيه.

وحصلت جامعة القاهرة على درع التميز للعام السادس، وفي الجوائز الفردية فاز كل من إبراهيم محمد من جامعة قناة السويس بـ«الطالب المثالي»، والطالب مهند محسن في الابتكارات العلمية من نفس الجامعة، والطالبة نادين حسن صالح من أكاديمية العلوم والإعلام في الغناء الفردي، والطالب إبراهيم الطائر من جامعة الأزهر في فرع السيناريو والحوار، وفي فرع المراسل التليفزيوني والإذاعي غير المتخصص فاز الطالب محمود جميل من جامعة الأزهر، وفي المراسل التليفزيوني والإذاعي المتخصص الطالب محمد نادر شاكر جامعة بني سويف، والطالب ياسر محمد جامعة بني سويف الأفلام القصيرة غير المتخصصة، والطالب أبنوب ناصر من نفس الجامعة في الأفلام القصيرة المتخصصة.

يذكر أن إجمالي قيمة جوائز مسابقة إبداع العام بلغت 4.5 مليون جنيه.

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