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الوطن

العصار يشيد بابتكارات الطلاب في مسابقة إبداع

منذ 11 دقيقة
كتب: ماهر هنداوى
العصار يشيد بابتكارات الطلاب في مسابقة إبداع

جانب من حفل ختام مسابقة ابداع

أشاد اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بابتكارات الطلاب التي شاهدها خلال افتتاح معرض الابتكارات والفنون التشكيلية، المقام ضمن مسابقة إبداع، مساء اليوم، في جامعة القاهرة.

وقال "العصار" إن الابتكارات تؤكد أن عقلية الطلاب المصريين قادرة على أن تؤثر في التنمية.

وينطلق حفل ختام مسابقة إبداع في نسختها السادسة، بعد قليل، من قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة والفنانين.

يذكر أن حفل ختام مسابقة "إبداع"، يقام بحضور مجموعة من الشخصيات العامة والمسئولين وعدد من كبار الفنانين والأدباء أعضاء لجنة التحكيم.

كما يتضمن الحفل، إلى جانب المعرض، فقرات فنية منوعة، إضافة إلى توزيع الجوائز على الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف مجالات المسابقة.

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