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الوطن

عمرو أديب: "هناك ترصد غريب لما يحدث في السعودية من قبل الجزيرة"

اليوم AM 12:03
كتب: محمود البدوي
عمرو أديب: "هناك ترصد غريب لما يحدث في السعودية من قبل الجزيرة"

عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن السلطات السعودية أسقطت طائرة ترفيهية بالقرب من منطقة القصور الملكية بالرياض، موضحًا أن هذه الطائرة تستخدم لأغراض الترفيه والتصوير.

وأضاف " أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، على قناة "أون إي"، أن المنطقة التي حلقت فوقها الطائرة من المناطق المهمة بالمملكة، منتقدًا قيام قناة الجزيرة بإعطاء الموضوع أكبر من حجمه واستضافة العديد من المعارضين الهاربين بالأراضي القطرية لمناقشة أمر إسقاط الشرطة السعودية للطائرة.

وتابع: "ترصد غريب، دي السعودية بينضرب عليها يوم آه ويوم لأ صواريخ من الحوثيين ويتم إسقاطها، مش عارف قطر دي بتفكر ازاي".

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