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الوطن

أديب عن قضية حفيد "البنا": "مش مقدس"

اليوم AM 04:35
كتب: خالد الأسمر
أديب عن قضية حفيد "البنا": "مش مقدس"

عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب إن طارق رمضان حفيد حسن البنا، والذي يحاكم حاليا في فرنسا بتهم الاغتصاب والتعدي الجنسي على عدد من النساء، بدأ الآن يعترف بعلاقاته الجنسية.

وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي" أن "رمضان" قال خلال محاكمته إنه لم يغتصب ولكنه قام بعلاقة محرمة.

وأشار إلى أن الإخوان لديهم فكرة "إكذب حتى النهاية" وهو الذي فعله حفيد "البنا" الذي أنكر في البداية عدم تورطه بقضايا الاغتصاب ثم بدأ الآن يعترف بأنه كان على علاقه محرمة، متابعا "الطاهر حفيد حسن البنا.. بني آدم زي أي بني أدم بيغلط مش مقدس عشان هو حفيد حسن البنا".

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