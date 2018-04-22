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الوطن

وزير الصحة: السياحة العلاجية ستجلب العملة الصعبة لمصر

اليوم AM 04:39
كتب: محمود البدوي
وزير الصحة: السياحة العلاجية ستجلب العملة الصعبة لمصر

وزير الصحة

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إن السياحة العلاجية ستساعد على المساهمة في تأهيل المستشفيات التي تخدم غير القادرين، بالإضافة إلى أنها ستجلب العملة الصعبة لمصر.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، على قناة "أون إي"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن أحد الأطباء المصريين يعمل بالمملكة العربية السعودية في القطاع الخاص، وأكد أنه سيجلب مرضاه ليخضعوا للعلاج في مصر، لأنه في هذه الحالة سيكون أوفر للمريض السعودي بكثير.

وأشار إلى أن هذا الأمر الأمر بالنسبة للعديد من الأطباء المصريين المتواجدين في إنجلترا وغيرها من الدول مستعدين لجلب مرضاهم لتلقي العلاج في مصر.

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