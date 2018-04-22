شوقي السيد: نناشد السيسي رفض مشروع قانون زيادة مرتبات الوزراء

شدد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري والقانوني، على أجهزة الدولة أن تشعر بمعاناة المواطن، وغلاء الأسعار، وعدم القدرة على تكلفة المعيشة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي في برنامج "صح النوم"، المذاع عبر فضائية "LTC": "الناس ماشية في الشارع بتكلم نفسها من ارتفاع الأسعار وعلى النقيض هناك مشروع قانون لزيادة مرتبات الوزراء، بدعم من أعضاء مجلس النواب".

وتابع: "الشعب عايز أسعار مناسبة تواجه بها الحياة، خاصة أنه يسمع عن استثمارات تعقد يوميا".

وأوضح: "نناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض مشروع قانون زيادة مرتبات الوزراء وإعادته لمجلس النواب، مع كتابة ملاحظاته بأن هناك مشروعات أخرى تهم الناس أكثر من زيادة مرتبات الوزراء حتى لا تزداد غضبا".