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الوطن

"مرور الجيزة": الأمطار سبب تصادم 6 سيارات بـ"الدقي".. وانتظام الحركة

اليوم AM 09:12
كتب: نرمين عفيفي
"مرور الجيزة": الأمطار سبب تصادم 6 سيارات بـ"الدقي".. وانتظام الحركة

كوبري الدقي

قال العقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط بإدارة مرور الجيزة، إن معظم المحاور تشهد سيولة مرورية وليس هناك تجمعات أو كثافات أعلى من معدلها الطبيعي.

وأضاف طاهر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن جميع الميادين تعمل بشكل جيد جدا، سواء ميدان الجيزة وميدان الجامعة وميدان المنيب، وميدان الرماية.

وتابع طاهر، أن كوبري الدقي حاليا يعمل بصورة طبيعية تماما والحالة المرورية جيدة، موضحا أن المشكلة التي حدثت أمس كانت بسبب الأمطار وطبيعية الكوبري المعدنية، موضحا أن أعمال الصيانة تجرى للكوبري يوميا من الـ12 لـ6 صباحا، ومع الأمطار والسرعة الزائدة انزلقت سيارة وعبرت للجانب الأخر ما أدى لتصادم 6 عربات ولكن لم يكن هناك إصابات فقط تلفيات في السيارات.

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