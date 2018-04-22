تسجيل الدخول

الوطن

"الأوقاف" تحدد موعد اختبارات أئمة "التراويح": بمكافأة 2000 جنيه

منذ 25 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
"الأوقاف" تحدد موعد اختبارات أئمة "التراويح": بمكافأة 2000 جنيه

الشيخ اسماعيل الراوى

أكد الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، تحديد موعد اختبارات المتقدمين من المحافظة لإمامة صلاة التراويح، بجزء كامل، يوم الثلاثاء المقبل، بمسجد النور بالعباسية، في تمام الـ12:30 ظهرا.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، في تصريحات صحفيه اليوم، أنه تقدم من المحافظة إمامان فقط، وهم حسين عبد الناصر أحمد ومحمد رجب السيد، مؤكدا ضرورة وجود بطاقة الرقم القومي، وبيان حالة حديث ومعتمد في أثناء الاختبارات.

وأعلن الراوي، أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قرر رفع مكافأة الأئمة الذين يقومون بإمامة التراويح من الناجحين في هذه المسابقة والمتميزين في حفظ القرآن وأدائه بشكل أفضل إلى ألفي جنيه.

أخبار متعلقة

عاصفة رملية تضرب جنوب سيناء والمحافظة تعلن الطوارئ

عاصفة رملية تضرب جنوب سيناء والمحافظة تعلن الطوارئ
تحصين 1200 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في جنوب سيناء

تحصين 1200 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في جنوب سيناء
تجهيز مراكز توزيع امتحانات الدبلومات والثانوية العامة في جنوب سيناء

تجهيز مراكز توزيع امتحانات الدبلومات والثانوية العامة في جنوب سيناء
انطلاق مهرجان الشعر العربي بثقافة جنوب سيناء تحت شعار "في حب مصر"

انطلاق مهرجان الشعر العربي بثقافة جنوب سيناء تحت شعار "في حب مصر"

التعليقات

الملك المصري.. ينتظر التتويج

أحدث الأخبار

"الري": إغلاق بوابات فم ترعة السلام للعثور على غريق

"الري": إغلاق بوابات فم ترعة السلام للعثور على غريق

تعاون بين جامعتي أسيوط ومارتن لوثر الألمانية في جراحة المسالك البولية

تعاون بين جامعتي أسيوط ومارتن لوثر الألمانية في جراحة المسالك البولية

سانت كاترين تحتفل بتخريج أول دفعة من المعهد الفني الصحي

سانت كاترين تحتفل بتخريج أول دفعة من المعهد الفني الصحي

محكمة عراقية تقضي بإعدام اثنين من "داعش"

محكمة عراقية تقضي بإعدام اثنين من "داعش"

الثلاثاء.. بدء تسليم أراضى قرعة الإسكان الاجتماعي في الفيوم الجديدة

الثلاثاء.. بدء تسليم أراضى قرعة الإسكان الاجتماعي في الفيوم الجديدة

اختيارات الوطن

جريمة في مسجد

جريمة في مسجد "العمدة": العثور على طفلة مذبوحة في حمام مسجد بأوسيم في الجيزة

الفاخورة فن فرعونى يقاوم الانقراض

الفاخورة فن فرعونى يقاوم الانقراض

رسومات بالألوان الفسفورية لتوفير الطاقة ليلاً: بتنور فى الضلمة

رسومات بالألوان الفسفورية لتوفير الطاقة ليلاً: بتنور فى الضلمة

درس زراعة لسكان السيدة عائشة: بإيدنا نخليها جنة

درس زراعة لسكان السيدة عائشة: بإيدنا نخليها جنة

كورس «تفريغ نفسى» لعلاج المكتئبين: صوّتوا.. عيّطوا.. اصرخوا

كورس «تفريغ نفسى» لعلاج المكتئبين: صوّتوا.. عيّطوا.. اصرخوا

الأكثر قراءة

عاجل