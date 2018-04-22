"الأوقاف" تحدد موعد اختبارات أئمة "التراويح": بمكافأة 2000 جنيه

أكد الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، تحديد موعد اختبارات المتقدمين من المحافظة لإمامة صلاة التراويح، بجزء كامل، يوم الثلاثاء المقبل، بمسجد النور بالعباسية، في تمام الـ12:30 ظهرا.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، في تصريحات صحفيه اليوم، أنه تقدم من المحافظة إمامان فقط، وهم حسين عبد الناصر أحمد ومحمد رجب السيد، مؤكدا ضرورة وجود بطاقة الرقم القومي، وبيان حالة حديث ومعتمد في أثناء الاختبارات.

وأعلن الراوي، أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قرر رفع مكافأة الأئمة الذين يقومون بإمامة التراويح من الناجحين في هذه المسابقة والمتميزين في حفظ القرآن وأدائه بشكل أفضل إلى ألفي جنيه.