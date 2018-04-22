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الوطن

أردوغان: التضخم سيتراجع فور خفض أسعار الفائدة

منذ 9 دقيقة
كتب: وكالات
أردوغان: التضخم سيتراجع فور خفض أسعار الفائدة

إردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس، إن معدل التضخم في بلاده سيتراجع فور خفض أسعار الفائدة.

جاءت تصريحات أردوغان قبل اجتماع للبنك المركزي الأسبوع المقبل يتوقع خبراء اقتصاد أن يشهد رفع أسعار الفائدة.

وكان أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو لأسعار الفائدة"، دعا مرارا وتكرارا إلى خفض تكلفة الاقتراض.

وقال أردوغان خلال مقابلة على الهواء مع تلفزيون "إن. تي. في"، "فور قيامنا بخفض أسعار الفائدة، والنظام الرئاسي سيحقق هذا، سيتراجع التضخم".

ودعا الرئيس التركي، قبل أيام إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في الرابع والعشرين من يونيو.

ومن المنتظر، أن يدخل نظام الرئاسة التنفيذية، الذي سعى إليه إردوغان وأقره استفتاء العام الماضي بأغلبية بسيطة، حيز التنفيذ عقب تلك الانتخابات.

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