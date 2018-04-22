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الوطن

"التموين": 20% تخفيضا بأسعار العدس والزيت والفول واللحوم في رمضان

منذ 34 دقيقة
كتب: أحمد غنيم
"التموين": 20% تخفيضا بأسعار العدس والزيت والفول واللحوم في رمضان

التموين :تخفيضات في أسعار " العدس والزيت والفول واللحوم" في اهلا رمضان

قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن السلع الغذائية ستطرح في رمضان بأقل 20% من سعر السوق.

وأضاف رمضان، في تصريحات صحفية اليوم، أن اجتماعات مكثفة عقدت مع أصحاب كبار السلاسل التجارية وتعهدوا بتقديم تخفيضات في الأسعار من 15 % إلى 20%، مشيرًا إلى أن المعرض الرئيسي "أهلا رمضان" يقام بأرض المعارض، على أن تقام بالتوازي معارض أخرى في المحافظات المختلفة.

وتابع: "رئيس الوزراء تدخل لمد معرض (أهلا رمضان) حتى 31 مايو، والمعرض له فروع بجميع المحافظات، والتخفيضات تشمل العدس والزيت والفول واللحوم المجمدة والسودانية والفراخ"، مشيرًا إلى أن الوزارة توفر قائمة بالأسعار والتخفيضات في رمضان للمستهلكين.

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