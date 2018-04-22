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الوطن

"النواب" يوافق على اتفاقيتين بشأن استخدام الطاقة الشمسية في الري

منذ 31 دقيقة
كتب: هبة أمين
"النواب" يوافق على اتفاقيتين بشأن استخدام الطاقة الشمسية في الري

مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 650 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة "فاو"، بشأن مشروع استخدام الطاقة الشمسية في الري باستخدام المياه الجوفية.

كما وافق المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 651 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومة مصر ومنظمة الأغذية والزراعة "فاو"، بشأن مشروع دعم الإدارة المستدامة للمياه والري الحديث للأراضي المستصلحة.

وتأتي الاتفاقيتان في إطار الدعم المقدم من منظمة الأغذية والزراعة، لتعزيز القدرات المؤسسية، للتعرف على كيفية تعزيز وتنظيم استخدام الطاقة الشمسية في الري، وتدريب الخبراء المعنيين، وخصوصًا في ظل الزيادة المضطردة في عدد السكان والتوسع العمراني والزيادة على طلب الطاقة، مع سعي مصر للبحث عن مصادر جديدة للطاقة، بإضافة طاقة نظيفة إلى مصادرها، في إطار تنفيذ برامج التنمية المستدامة.

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