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الوطن

 ضبط سائق هارب من الإعدام وآخر من المؤبد في القليوبية

منذ 22 دقيقة
كتب: حسن صالح
 ضبط سائق هارب من الإعدام وآخر من المؤبد في القليوبية

مديرية أمن القليوبية

القت مباحث القليوبية، اليوم، القبض على اثنين مطلوبين أحدهما على محكوم عليه في قضية قتل بالإعدام شنقاً، والآخر بالسجن المؤبد وغرامة 1000 جنيه.

تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد قيام مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط كلا من "أحمد. م"، 24 سنة، سائق، والسابق اتهامه في قضية جنايات قسم ثان شبرا الخيمة مخدرات والمحكوم عليه في قضية قتل بالإعدام شنقاً.

كما جرى القبض على "أحمد. م"، 29 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في قضية مشاجرة وضرب والمحكوم عليه في قضية شروع في قتل غيابيا بالسجن المؤبد وغرامة 1000 جنيه بالقناطر الخيرية.

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