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الوطن

رسالة شريهان لابنتها بعيد ميلادها: "النهاردة كان يوم ولادتي أنا بيكي"

منذ 12 دقيقة
كتب: ضحى محمد
رسالة شريهان لابنتها بعيد ميلادها: "النهاردة كان يوم ولادتي أنا بيكي"

شريهان مع ابنتها

عبرت الفنانة شريهان عن سعادتها البالغة بعيد ميلاد ابنتها، ونشرت عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام" صور تجمعها بابنتها في مراحل عمرية مختلفة.

وعلقت شريهان، قائلة، "لولوة يا أغلى حلم أصبح أعظم وأجمل حقيقة في عمري، زي النهاردة حبيبتي في تمام الساعة 02:45 ظهرا خرجتي من روحي وقلبي ودمي، خرجتي تنوري حياتي، والحقيقة يا لولوة إن كل يوم بيمر عليا أنا بولدك من قلبي تاني".

وأضافت شريهان: "بشكر ربي سبحانه وتعالى، بشكر والدك على كل شيء، بشكر عائلة الخواجة، وبشكرك انتي يا لولوة، بشكرك على وجودك في عمري وكمان تعبكم جميعاً معايا، فخورة فخورة بيكي حبيبتي فخورة وراسي بيكي مرفوعة لسابع سماء".

وتابعت شريهان: "اعرفي حبيبتي إن النهاردة 22 إبريل مش يوم ولادتك انتي ولا هو يوم عيد ميلادك أبدا، النهاردة حبيبتي كان يوم ولادتي أنا بيكي من جديد ويوم عيدي أنا يابنتي وصديقتي وحبيبتي، ربي يديمك انتي وشقيقتك عليا نعمة، أمك بتحبك وراضية عنك".

 

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