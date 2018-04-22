أثينا ترفض شروط أردوغان للإفراج عن جنديين يونانيين محتجزين في تركيا

رفض الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس بشكل قاطع الأحد اشتراط نظيره التركي رجب طيب إردوغان تسليم تركيا ثمانية جنود أتراك متهمين بأنهم انقلابيون، لقاء الإفراج عن جنديين يونانيين معتقلين في تركيا.

وقال بافلوبولوس "من غير الوارد مبادلة جنديين يونانيين معتقلين بالجنود الأتراك الثمانية الموجودين في اليونان".

وتطالب تركيا بتسليم العسكريين الثمانية الذين فروا إلى اليونان بعد محاولة الإنقلاب في يوليو 2016، لكن أثينا ترفض الاستجابة للطلب وربط هذه القضية بقضية الجنديين اليونانيين المحتجزين في تركيا منذ مطلع مارس.

وقال الرئيس التركي السبت خلال مقابلة بثتها شبكة "إن تي في" الخاصة "أرادوا أن نسلم الجنديين اليونانيين، لكننا قلنا لهم إنهم إذا أرادوا شيئا كهذا، فيجب أولا أن يسلّمونا الجنود المتهمين بانقلاب في بلادنا".

وأضاف "إذا أعطونا - الانقلابيين المزعومين-، فسوف نأخذ في الاعتبار" وضع الجنديين اليونانيين.

وأدى توقيف الجنديين اليونانيين اللذين دخلا الأراضي التركية بالخطأ بحسب أنقرة أثناء قيامهما بدورية في أحوال جوية سيئة، إلى المزيد من التدهور في العلاقات المتوترة بالأساس بين الخصمين الإقليميين.

ودعا رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس تركيا، في بداية أبريل إلى "تسريع الإجراءات القضائية" من أجل عودة الجنديين اليونانيين ووقف "التصعيد الكلامي".