تسجيل الدخول

الوطن

أثينا ترفض شروط أردوغان للإفراج عن جنديين يونانيين محتجزين في تركيا

منذ 10 دقيقة
كتب: (أ ف ب) -
أثينا ترفض شروط أردوغان للإفراج عن جنديين يونانيين محتجزين في تركيا

أردوغان

رفض الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس بشكل قاطع الأحد اشتراط نظيره التركي رجب طيب إردوغان تسليم تركيا ثمانية جنود أتراك متهمين بأنهم انقلابيون، لقاء الإفراج عن جنديين يونانيين معتقلين في تركيا.

وقال بافلوبولوس "من غير الوارد مبادلة جنديين يونانيين معتقلين بالجنود الأتراك الثمانية الموجودين في اليونان".

وتطالب تركيا بتسليم العسكريين الثمانية الذين فروا إلى اليونان بعد محاولة الإنقلاب في يوليو 2016، لكن أثينا ترفض الاستجابة للطلب وربط هذه القضية بقضية الجنديين اليونانيين المحتجزين في تركيا منذ مطلع مارس.

وقال الرئيس التركي السبت خلال مقابلة بثتها شبكة "إن تي في" الخاصة "أرادوا أن نسلم الجنديين اليونانيين، لكننا قلنا لهم إنهم إذا أرادوا شيئا كهذا، فيجب أولا أن يسلّمونا الجنود المتهمين بانقلاب في بلادنا".

وأضاف "إذا أعطونا - الانقلابيين المزعومين-، فسوف نأخذ في الاعتبار" وضع الجنديين اليونانيين.

وأدى توقيف الجنديين اليونانيين اللذين دخلا الأراضي التركية بالخطأ بحسب أنقرة أثناء قيامهما بدورية في أحوال جوية سيئة، إلى المزيد من التدهور في العلاقات المتوترة بالأساس بين الخصمين الإقليميين.

ودعا رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس تركيا، في بداية أبريل إلى "تسريع الإجراءات القضائية" من أجل عودة الجنديين اليونانيين ووقف "التصعيد الكلامي".

أخبار متعلقة

تظاهر الآلاف باليونان دعما لجنديين محتجزين في تركيا

تظاهر الآلاف باليونان دعما لجنديين محتجزين في تركيا
أردوغان: التضخم سيتراجع فور خفض أسعار الفائدة

أردوغان: التضخم سيتراجع فور خفض أسعار الفائدة
أردوغان: مقتل 56 جنديا من الجيش التركي في "غصن الزيتون"

أردوغان: مقتل 56 جنديا من الجيش التركي في "غصن الزيتون"
يلدريم: أردوغان مرشح "العدالة والتنمية" لانتخابات الرئاسة

يلدريم: أردوغان مرشح "العدالة والتنمية" لانتخابات الرئاسة

التعليقات

الملك المصري.. ينتظر التتويج

أحدث الأخبار

القرصان الأقوى على مر العصور.. بائعة هوى سيطرت على 80 ألف سفينة

القرصان الأقوى على مر العصور.. بائعة هوى سيطرت على 80 ألف سفينة

عاجل| الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون

عاجل| الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون

صدام حسين يتسبب في إلغاء حفل غنائي بالكويت

صدام حسين يتسبب في إلغاء حفل غنائي بالكويت

استمرار عرض "الغولة" في بيت ثقافة الفشن حتى 27 أبريل

استمرار عرض "الغولة" في بيت ثقافة الفشن حتى 27 أبريل

عميد "الكونسيرفتوار" يترأس لجنة تحكيم إبداعات "أولادنا"

عميد "الكونسيرفتوار" يترأس لجنة تحكيم إبداعات "أولادنا"

اختيارات الوطن

دماء الطفل أيوب تروي زهرة.. ريشة "أبوشتية" توثق بطولة "شهداء العودة"

دماء الطفل أيوب تروي زهرة.. ريشة "أبوشتية" توثق بطولة "شهداء العودة"

عاطل يذبح طفلة بعدما فشل في اغتصابها داخل مسجد:

عاطل يذبح طفلة بعدما فشل في اغتصابها داخل مسجد: "خفت لتفضحني"

الفاخورة فن فرعونى يقاوم الانقراض

الفاخورة فن فرعونى يقاوم الانقراض

رسومات بالألوان الفسفورية لتوفير الطاقة ليلاً: بتنور فى الضلمة

رسومات بالألوان الفسفورية لتوفير الطاقة ليلاً: بتنور فى الضلمة

نيللي بصبغة شعر ومي تطل بالحجاب.. 10 مسلسلات بطولة نسائية في رمضان

نيللي بصبغة شعر ومي تطل بالحجاب.. 10 مسلسلات بطولة نسائية في رمضان

الأكثر قراءة

عاجل