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الوطن

غدا.. "تربية سوهاج" تنظم مسابقة في دوري المعلومات

منذ 42 دقيقة
كتب: خالد الغويط
غدا.. "تربية سوهاج" تنظم مسابقة في دوري المعلومات

الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج

تنظم كلية التربية بجامعة سوهاج مسابقة دوري المعلومات في الفترة من 23 حتى 28 أبريل الجاري، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

وقال إن الهدف من هذه المسابقة ومثيلاتها هو تنمية روح التنافس بين الطلاب والبحث عن المعلومات في شتى المجالات بحيث يثري في المعرفة التراكمية لديهم مما يؤدي إلى تخريج كوادر مثقفة، متطلعة تسعى دائما لتنمية معرفتها والعمل التنافسي.

وأشار الدكتور خالد عبداللطيف المشرف على الكلية إلى أنه بلغ عدد المشاركين بالمسابقة 30 طالب وطالبة، وستجرى على مرحلتين بحيث أن يصل عدد الطلاب في المرحلة النهائية إلى 10 طلاب.

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