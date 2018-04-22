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الوطن

رئيس البرلمان: مصر عادت بقوة لإفريقيا بعد الإطاحة بالإخوان

منذ 17 دقيقة
كتب: محمد طارق
رئيس البرلمان: مصر عادت بقوة لإفريقيا بعد الإطاحة بالإخوان

علي عبدالعال

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مصر عانت كثيرا بسبب قطع علاقتها مع دول القارة الإفريقية، إلا إنها عادت إليها بقوة من جديد بعد ثورة 30 يونيو، خصوصا بعد الإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد عبدالعال، خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب مصطفى الجندي بمقر البرلمان للإعلان عن ترشحه لرئاسة البرلمان الإفريقي، بحضور عدد كبير من الصحفيين الأفارقة، أن مصر لا تنسى الدور الكبير للدول الإفريقية خلال حرب 73، عندما أعلنت مقاطعاتها لإسرائيل، مشيرا إلى أن مصر عادت إلى حضن القارة السمراء بقوة، فالدستور نص صراحة على أن مصر جزء من القارة الأفريقية كما تم تشكيل لجنة برلمانية مختصة بشئون أفريقيا.

وأضاف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بقوة لعودة مصر للقارة الأفريقية فدول إفريقيا عمق استىراتيجي للاقتصاد والأمن القومي المصري. مشيرا الي أن القارة الأفريقية وفى القلب منها مصر ، تعانى من صعوبات كبيرة أبرزها مكافحة الإرهاب ، ومواجهة الفقر، ودعم التنمية الاقتصادية والبيئية .

وطالب عبدالعال وفد الصحفيين الأفارقة، بدعم النائب مصطفى الجندي، في الترشح لرئاسة البرلمان الإفريقي، كممثل عن دول شمال إفريقيا، في الانتخابات التي ستجرى في جنوب أفريقيا، فهو يتمتع بخبرات كبيرة فى التعامل مع الملف الإفريقي.

وأضاف: "الجندي لديه خبرة إفريقية مميزة فكان نائبا لرئيس البرلمان الإفريقي، وترأس في وقت سابق رئيس لجنة الشؤون الإفريقية كما حصل على وسام تكريم من الرئيس الأوغندي موسوفني، كما إنه عضو في البرلمان من أجل المتوسط، ولديه العديد من المشروعات المتعلقة بالعمل الخيري بإفريقيا".

وأكد "عبدالعال" أن مصر على ثقة بأن مرشحها سيحظى بمساندة قوية من أبناء قارتها، باعتبار أن تدول رئاسة البرلمان الأفريقي ضرورة، وأنه من حق دول شمال فريقيا أن تتقلد رئاسة البرلمان الأفريقي مثلها مثله الاقاليم الجغرافية الخمسة الذي سبق وتولوا رئاسة البرلمان الإفريقي من قبل .

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