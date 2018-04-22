رئيس البرلمان يدعو وزير الزراعة لوضع خريطة لتوزيع المياه لري المحاصيل

أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، دعوة وزير الموارد المائية والري إلى البرلمان، لوضع خريطة لتوزيع المياه لري المحاصيل الزراعية بما بيحقق عدالة توزيعها.

وأضاف عبدالعال، "أنا فلاح وأعرف تلك المشكلة، ولا بد أن نقوم بعمل خريطة نلتزم بها في توزيع المياه في حدود المياه الموجودة لدينا".

وفي المقابل، قال قال عبد المنعم البنا وزير الزراعة، إن الدولة ملزمة بالعدالة في توزيع المياه على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن تعديلات قانون الزراعة بشأن حظر زراعات محاصيل بعينها، من شأنها أن تعمل على إعادة الدورة الزراعية بطريقة غير مباشرة.

وأكد وزير الزراعة، أن العدالة في توزيع المياه، مسؤولية الدولة، وأنهم يعملون على إعادة الدورة الزراعية بطرقة غير مباشرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، مناقشة نصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 بعد الموافقة المبدئية عليه.