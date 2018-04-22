تسجيل الدخول

الوطن

رئيس البرلمان يدعو وزير الزراعة لوضع خريطة لتوزيع المياه لري المحاصيل

منذ 14 دقيقة
كتب: محمد طارق
رئيس البرلمان يدعو وزير الزراعة لوضع خريطة لتوزيع المياه لري المحاصيل

علي عبد العال

أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، دعوة وزير الموارد المائية والري إلى البرلمان، لوضع خريطة لتوزيع المياه لري المحاصيل الزراعية بما بيحقق عدالة توزيعها.

وأضاف عبدالعال، "أنا فلاح وأعرف تلك المشكلة، ولا بد أن نقوم بعمل خريطة نلتزم بها في توزيع المياه في حدود المياه الموجودة لدينا".

وفي المقابل، قال قال عبد المنعم البنا وزير الزراعة، إن الدولة ملزمة بالعدالة في توزيع المياه على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن تعديلات قانون الزراعة بشأن حظر زراعات محاصيل بعينها، من شأنها أن تعمل على إعادة الدورة الزراعية بطريقة غير مباشرة.

وأكد وزير الزراعة، أن العدالة في توزيع المياه، مسؤولية الدولة، وأنهم يعملون على إعادة الدورة الزراعية بطرقة غير مباشرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، مناقشة نصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 بعد الموافقة المبدئية عليه.

أخبار متعلقة

رئيس جامعة بنها يفتتح أعمال الدورة الزراعية الـ39

رئيس جامعة بنها يفتتح أعمال الدورة الزراعية الـ39
بعد توقف 6 سنوات.. ختام أعمال الدورة الزراعية في مشتهر

بعد توقف 6 سنوات.. ختام أعمال الدورة الزراعية في مشتهر
"زراعة النواب" تناقش عودة الدورة الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية

"زراعة النواب" تناقش عودة الدورة الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية
بدء اجتماعات الدورة الـ47 للمنظمة العربية للتنمية الزراعية اليوم

بدء اجتماعات الدورة الـ47 للمنظمة العربية للتنمية الزراعية اليوم

التعليقات

الملك المصري.. ينتظر التتويج

أحدث الأخبار

العبادي: سلاح الجو العراقي يلاحق الإرهابيين خارج الحدود

العبادي: سلاح الجو العراقي يلاحق الإرهابيين خارج الحدود

ضبط 1313 متهما في أحكام قضائية بالحبس والغرامة بالبحيرة

ضبط 1313 متهما في أحكام قضائية بالحبس والغرامة بالبحيرة

ضبط تاجر تمويني استولى على 750 كيلو لحوم ودواجن لتحقيق أرباح بالبحيرة

ضبط تاجر تمويني استولى على 750 كيلو لحوم ودواجن لتحقيق أرباح بالبحيرة

"جنايات بنها": الإعدام شنقا لعاطلين قتلا طفل بالخصوص لسرقة المحمول

"جنايات بنها": الإعدام شنقا لعاطلين قتلا طفل بالخصوص لسرقة المحمول

"أمريكانا" تنسحب من بورصة الكويت بعد 34 عاما من الإدراج

"أمريكانا" تنسحب من بورصة الكويت بعد 34 عاما من الإدراج

اختيارات الوطن

جريمة في مسجد

جريمة في مسجد "العمدة": العثور على طفلة مذبوحة في حمام مسجد بأوسيم في الجيزة

الفاخورة فن فرعونى يقاوم الانقراض

الفاخورة فن فرعونى يقاوم الانقراض

رسومات بالألوان الفسفورية لتوفير الطاقة ليلاً: بتنور فى الضلمة

رسومات بالألوان الفسفورية لتوفير الطاقة ليلاً: بتنور فى الضلمة

درس زراعة لسكان السيدة عائشة: بإيدنا نخليها جنة

درس زراعة لسكان السيدة عائشة: بإيدنا نخليها جنة

كورس «تفريغ نفسى» لعلاج المكتئبين: صوّتوا.. عيّطوا.. اصرخوا

كورس «تفريغ نفسى» لعلاج المكتئبين: صوّتوا.. عيّطوا.. اصرخوا

الأكثر قراءة

عاجل