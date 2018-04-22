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الوطن

ليبيا: 12 قتيلا و54 جريحا منذ بدء اشتباكات "سبها"

منذ 2 دقيقة
كتب: وكالات
ليبيا: 12 قتيلا و54 جريحا منذ بدء اشتباكات "سبها"

اشتباكات في ليبيا .. صورة أرشيفية

أعلن مركز مدينة "سبها" الطبي في ليبيا، عن حصيلة الحالات التي دخلت المركز جراء الاشتباكات الأخيرة الحاصلة بالمنطقة، التي لا تشمل حالات القتل أو الإصابة نتيجة مشاجرات أو تصفية أو ثأر.

وكشف المركز بحسب مكتبه الإعلامي عن حصيلة الاشتباكات، التي شهدتها المدينة خلال اليومين الماضيين، حيث أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين.

وأعلن المكتب الإعلامي عن مقتل 12 شخصا وجرح نحو 54 آخرين، أغلبيتهم من النساء والأطفال منذ اندلاع الاشتباكات في بداية الشهر الجاري إلى تاريخ الأمس 21 أبريل، جنوب ليبيا.

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