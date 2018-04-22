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الوطن

"الأوقاف": زيادة أعداد المعتكفين في رمضان عن العام الماضي

منذ 36 دقيقة
كتب: محمود البدوي
"الأوقاف": زيادة أعداد المعتكفين في رمضان عن العام الماضي

جابر طايع

قال الدكتور جابر طايع، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن قوائم الاعتكاف في شهر رمضان حققت نجاحًا خلال رمضان الماضي بكل المقاييس، مؤكدا أنها تحقق الاستقرار.

وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن القوائم تخضع لمراقبة إدارة التفتيش والمراقبة في وزارة الأوقاف، ونحن نتابع الأئمة فقط، وليس المعتكفين، ونحاول تسهيل كل العقبات لتأدية الأئمة عملهم الدعوى.

وأشار إلى أن المساجد الخاصة بالاعتكاف زادت عن العام الماضي، مؤكدا أن عدد المعتكفين هذا العام سيشهد زيادة عن العام الماضي.

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