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الوطن

وزير الخارجية السوداني المقال: لن أغادر البلاد

منذ 12 دقيقة
كتب: وكالات
وزير الخارجية السوداني المقال: لن أغادر البلاد

غندور

وصف وزير الخارجية السوداني المقال، إبراهيم غندور، اليوم، مغادرته المنصب بالأمر الطبيعي، ونفى ما أشيع عن اعتزامه مغادرة البلاد.

وأعفى الرئيس السوداني، عمر البشير، وزير الخارجية من منصبه، بعد 24 ساعة من خطاب للوزير أمام البرلمان، تضجر فيه من عدم صرف البعثات الدبلوماسية رواتبها لشهور طويلة.

وقال غندور لدى وداعه العاملين في وزارة الخارجية بمسجد الوزارة: "تركي المنصب بالإقالة أو غيرها أمر طبيعي، سأغادر موقع أحبه إلى آخر أحبه داخل السودان".

وقال: "لن أغادر البلاد أفتخر بأني سوداني ولم أغادر البلاد، إلا للدراسة".

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