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الوطن

وزير الخارجية السوداني يصف زيارة البشير لمصر بـ"المميزة"

منذ 2 دقيقة
كتب: وكالات
وزير الخارجية السوداني يصف زيارة البشير لمصر بـ"المميزة"

وزير الخارجية السوداني-إبراهيم غندور-صورة أرشيفية

وصف وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، يوم الأحد، زيارة الرئيس السوداني عمر البشير، لمصر والمباحثات التي أجراها مع نظيره المصري، عبدالفتاح السيسي بالمميزة، وقال في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم، أمس الاثنين: تلك الزيارة سيكون لها ما بعدها.

وأوضح أن المباحثات التي أجراها الرئيسان غطت كل القضايا التي بين البلدين بما فيها قضية حلايب، ولفت إلى تطرق المباحثات للعلاقات الاقتصادية وسبل تعزيزها، وفقا لما ذكره المركز السوداني للخدمات الصحفية.

وأشار غندور، إلى أن الجانب المصري أعلن مد خط للسكة الحديد من مدينة أسوان حتى حدود البلاد الشمالية لتسهيل حركة نقل المواطنين والبضائع، مضيفا أن اجتماعات اللجنة الرباعية المكونة من وزيري خارجية السودان ومصر ومديري جهاز المخابرات بالبلدين ستعقد في أبريل المقبل بالخرطوم، عقب الاجتماعات الثلاثية لسد النهضة.

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