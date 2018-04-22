برلمانية: التحفظ على أموال جماعات التطرف سيجفف منابع تمويل الإرهارب

قالت سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، إن المجتمع المصري كان في أمس الحاجة لقانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، في ظل اعتبار أن هناك جماعات إرهابية داخل مصر، صنفت دوليًا على أنها جماعات إرهابية تهدف لزعزعة الاستقرار الأمني والوطني داخل مصر.

وأضافت ناشد، خلال مداخلة هاتفية، على قناة "الحدث اليوم"، أن تطبيق القانون سيتم تحت إشراف لجنة قضائية لضمان تنفيذ الحكم بالشكل الصحيح دون أي مغالاة، مؤكدة أن هذا القانون سيعمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب داخل مصر.

وتابعت: "مش معقول يكون عندي جماعة إرهابية تعمل على إسقاط الدولة وشرعيتها، ونترك لها ممتلكاتها ومصادر تمويلها".