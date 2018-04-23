تسجيل الدخول

الوطن

"كولن وأكشينار".. رجل وامرأة يهددان عرش أردوغان في تركيا

منذ 49 دقيقة
كتب: محمد علي حسن
"كولن وأكشينار".. رجل وامرأة يهددان عرش أردوغان في تركيا

أردوغان

قال مسؤولون من حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، الأحد، إن 15 من نوابه انضموا إلى حزب قومي ناشئ، حتى يتسنى له خوض انتخابات مبكرة في يونيو.

وأعربت المعارضة التركية البارزة، ميرال أكشينار، عن ثقتها بفوز حزبها في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن حزبها سيفوز في الانتخابات وسيخلّص البلاد من الأزمات والمآزق التي يعاني منها، على حد قولها.

وردا على عقبات محتملة تحول دون مشاركة "حزب الخير" في الانتخابات، قالت أكشينار مخاطبة المجلس الأعلى للانتخابات: "لا يوجد لدينا أي نقص لخوض غمار الانتخابات، ففي حال حاولتم وضع عقبات، لن أكون أكشينار ما لم أقلب قمة السماء على رؤوسكم".

وكان رئيس المجلس الأعلى للانتخابات سعيد كوفين، قد ذكر في وقت سابق: "إن المادة 36 من القانون التركي تنص على الشروط اللازمة لمشاركة الأحزاب، ونحن بعد تقديم الأوراق من كافة الأحزاب الراغبة بالمشاركة، نقوم بتقييم الشروط المستوفاة، وبعد ذلك نعلن الأحزاب التي ستشارك بناء على الشروط التي تستوفيها".

وتولت أكشينار منصب وزيرة الداخلية عام 1996، وشاركت في تأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلا أنها تركت الحزب قائلة إنه "مجرد امتداد لحزب الرفاة الإسلامي بزعامة نجم الدين أربكان كما قالت وقتها".

وانضمت لاحقا إلى حزب الحركة القومية، ولكن وبسبب معارضتها لنهج زعيم الحزب في تأييد أردوغان، تم طردها من الحزب عام 2016، وأصبحت تعرف بلقب "المرأة الحديدية".

وفي 25 أكتوبر 2017، أسست أكشينار حزبا جديدا أسمته "حزب الخير"، وكان من بين الأعضاء المؤسسين للحزب الجديد أربعة من نواب حزب الحركة القومية، ونائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وليست أكشينار، الوحيدة التي تهدد عرش أردوغان، حيث يرى أنصار حركة "الخدمة" التي أسسها رجل الدين فتح الله كولن المعارض، أنها تمثل الوجه الحقيقي والحداثي للإسلام، إلا أن هناك أسئلة يطرحها الكثير من المراقبين حول أهداف تلك الحركة.

وتتهم الحكومة التركية كولن، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا مسبقا، وبأنه العقل المدبر لها، لكنه يرفض هذه الاتهامات ويقول إنه "لا علاقة له بالانقلاب".

يعيش كولن في منفاه الاختياري بعيدا عن الأضواء، ومن النادر أن يدلي بتصريحات أو مقابلات لوسائل الإعلام، بالرغم من أن حركته استقطبت قطاعات كثيرة من المجتمع التركي، وفي الخارج، كما تدير استثمارات بمليارات الدولارات.

ودعم كولن أردوغان في سنوات حكمه الأولى منذ 2003، قبل أن يختلف معه فيما بعد، ويقول معارضو كولن إنه "طالب باختراق المجتمع التركي ومؤسساته"، ويشيرون إلى شريط فيديو طلب فيه ذلك من أنصاره عام 1999.

منذ نهاية 2013، قادت الحكومة التركية حملة توقيف طالت عددا من قادة الجيش، وطرد عدد آخر من رجال الشرطة والقضاء، وأغلقت عددا من المدارس التابعة لحركة "الخدمة" التابعة لكولن.

وأغلقت الحكومة عددا من الصحف التركية أو طردت رؤساء تحريرها بتهمة الانتماء للحركة، أو دعمها تحريريا، وحركة "الخدمة" تعمل منذ أربعين عاما، وتؤكد التزامها بالسلم والديمقراطية، وتقدر بعض المصادر تبرعات أنصار كولن ما بين 5% إلى 20% للمؤسسات المرتبطة بحركته.

أخبار متعلقة

من هي "المرأة الذئب" التي تنافس أردوغان على رئاسة تركيا؟

من هي "المرأة الذئب" التي تنافس أردوغان على رئاسة تركيا؟
أثينا ترفض شروط أردوغان للإفراج عن جنديين يونانيين محتجزين في تركيا

أثينا ترفض شروط أردوغان للإفراج عن جنديين يونانيين محتجزين في تركيا
تركيا تندد بتصريحات لاهاي وفيينا بشأن الانتخابات المبكرة

تركيا تندد بتصريحات لاهاي وفيينا بشأن الانتخابات المبكرة
"الصخور العائمة" تستعد لاستقبال السياح في تركيا.. طبيعة وصيد وملعب كرة

"الصخور العائمة" تستعد لاستقبال السياح في تركيا.. طبيعة وصيد وملعب كرة
اعتقال روسي ينتمي لـ"داعش" في تركيا مدرج على "النشرة الحمراء"

اعتقال روسي ينتمي لـ"داعش" في تركيا مدرج على "النشرة الحمراء"

التعليقات

الملك المصري.. ينتظر التتويج

أحدث الأخبار

"الوطن" تنفرد بنشر الصور الأولى لكواليس حفلتي الأوبرا بمركز الملك فهد

"كولن وأكشينار".. رجل وامرأة يهددان عرش أردوغان في تركيا

"كولن وأكشينار".. رجل وامرأة يهددان عرش أردوغان في تركيا

"فاضل على الكرة الذهبية دقة".. ماذا ينقص صلاح ليصبح أفضل لاعب بالعالم؟

"فاضل على الكرة الذهبية دقة".. ماذا ينقص صلاح ليصبح أفضل لاعب بالعالم؟

مايكل مورجان: الإدارة الأمريكية تعمل وفقا لما يتماشى مع مصالحها

مايكل مورجان: الإدارة الأمريكية تعمل وفقا لما يتماشى مع مصالحها

ولي أمر يتقدم ببلاغ على الهواء لنيابة أمن الدولة ضد شيخ يسيئ للمسيحية

ولي أمر يتقدم ببلاغ على الهواء لنيابة أمن الدولة ضد شيخ يسيئ للمسيحية

اختيارات الوطن

"فاضل على الكرة الذهبية دقة".. ماذا ينقص صلاح ليصبح أفضل لاعب بالعالم؟

"فاضل على الكرة الذهبية دقة".. ماذا ينقص صلاح ليصبح أفضل لاعب بالعالم؟

"كولن وأكشينار".. رجل وامرأة يهددان عرش أردوغان في تركيا

"كولن وأكشينار".. رجل وامرأة يهددان عرش أردوغان في تركيا

بعد "الأفضل في بريميرليج".. ألقاب أخرى تنتظر محمد صلاح خلال 2018

بعد "الأفضل في بريميرليج".. ألقاب أخرى تنتظر محمد صلاح خلال 2018

بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج.. ماذا قدم صلاح في موسمه التاريخي؟

بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج.. ماذا قدم صلاح في موسمه التاريخي؟

جميع جوائز البريميرليج لـ موسم 2017 / 2018

جميع جوائز البريميرليج لـ موسم 2017 / 2018

الأكثر قراءة

عاجل