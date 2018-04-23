مورجان: اللوبي الصهيوني سيطر على ترامب في قضية القدس

قال الإعلامي مايكل مورجان، الباحث السياسي في مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، هو قرار غير موفق بالمرة.

وأضاف مورجان، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن اللوبي الصهيوني داخل الإدارة الأمريكية تمكن من أن يدرس "ترامب" جيدا، مشيرا إلى أنهم وجدوه يتعامل بمنطق رجال الأعمال وعقد الاتفاقيات، وبالتالي وعدوه بدعمه ومساندته للفوز في الانتخابات الأمريكية، مقابل أن يعلن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وتابع: "اللوبي الصهيوني منظم جدا في طلباته هو بيقدم الخدمة، ولها مقابل طلبات تتحقق له معندهمش زينا مسألة العشم".