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الوطن

آثار الحكيم: أنا اعتزلت الفن والإعلام.. و"محمد صلاح استثنائي وشدني"

منذ 6 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
آثار الحكيم: أنا اعتزلت الفن والإعلام.. و"محمد صلاح استثنائي وشدني"

آثار الحكيم

قالت الفنانة المعتزلة آثار الحكيم، إن اللاعب الدولي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أصبح قدوة للشباب في أخلاقه وسلوكه وأدبه والتزامه وتواضعه.

وأضافت الحكيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار": "شكرًا محمد صلاح إن أخيرًا بقا فيه قدوة لشبابنا وربنا يثبتك ويحفظك".

وتابعت: "أنا خايفة على محمد صلاح من نفسه لأن أول صديق سوء لنفسي هي نفسي".

واستكملت: "أنا اعتزلت الفن والإعلام والتمثيل والتحكيم والتكريم واللهم ثبتني، وكانت شادية قدوتي وحالة محمد صلاح حالة استثنائية جدًا شدتني".

 

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