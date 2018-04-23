تسجيل الدخول

الوطن

عمدة نجريج: "صلاح قال لنا كلنا منبطلش نحلم"

اليوم AM 08:04
كتب: أحمد حامد دياب
عمدة نجريج: "صلاح قال لنا كلنا منبطلش نحلم"

عمدة نجريج مع صلاح

قال المهندس ماهر شتية، عمدة نجريج، مسقط رأس محمد صلاح، إن الشعب العربي اجتمع في الماضي على صوت أم كلثوم، ويجتمع الآن على محبة محمد صلاح.

وأضاف شتية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المٌذاع عبر فضائية "النهار": "أنا كان نفسي يروح ليفربول من زمان، عشان يرد على تشيلسي ومحمد قال لنا كلنا منبطلش نحلم".

من جانبه طالب الإعلامي جابر القرموطي من عمدة نجريج، تنسيق زيارة له لوالد محمد صلاح، على أن تكون زيارة شخصية بعيدًا عن البرنامج.

ووعد عمدة نجريج، القرموطي، بتنسيق زيارة له لوالد صلاح، طالما كانت زيارة شخصية لرفض الأسرة الظهور في الإعلام.

 

 

أخبار متعلقة

صديق محمد صلاح: والد اللاعب سيذبح 3 عجول ويوزعها على أهل قريته

صديق محمد صلاح: والد اللاعب سيذبح 3 عجول ويوزعها على أهل قريته
بالفيديو| القرموطي يبكي تأثرًا بفوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب

بالفيديو| القرموطي يبكي تأثرًا بفوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب
مكتشف محمد صلاح: الفضل يعود لوالده.. وهناك صاروخ جديد قادم من نجريج

مكتشف محمد صلاح: الفضل يعود لوالده.. وهناك صاروخ جديد قادم من نجريج
احتفالات أهالي نجريج بفوز محمد صلاح بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

احتفالات أهالي نجريج بفوز محمد صلاح بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

التعليقات

الملك المصري.. ينتظر التتويج

أحدث الأخبار

حاتم سليمان: مصر هيأت الظروف السياسية والاقتصادية وتستعيد مكانتها ضمن الـ«10 الكبار» عالمياً فى تلقى التحويلات المالية

حاتم سليمان: مصر هيأت الظروف السياسية والاقتصادية وتستعيد مكانتها ضمن الـ«10 الكبار» عالمياً فى تلقى التحويلات المالية

أمين "الأعلى للآثار": اكتشاف 8 تماثيل جديدة بطريق الكباش بأياد مصرية

أمين "الأعلى للآثار": اكتشاف 8 تماثيل جديدة بطريق الكباش بأياد مصرية

المجلس الأعلى للآثار: منبر "أبو بكر مزهر" نُقل للترميم

المجلس الأعلى للآثار: منبر "أبو بكر مزهر" نُقل للترميم

منة شلبي تهنئ صلاح: "مبروك يا مشرفنا ومفرحنا"

منة شلبي تهنئ صلاح: "مبروك يا مشرفنا ومفرحنا"

أبو تريكة عن صلاح: الجوائز تأتي إليه راغمة مطيعة.. تتشرف به

أبو تريكة عن صلاح: الجوائز تأتي إليه راغمة مطيعة.. تتشرف به

اختيارات الوطن

"فاضل على الكرة الذهبية دقة".. ماذا ينقص صلاح ليصبح أفضل لاعب بالعالم؟

"فاضل على الكرة الذهبية دقة".. ماذا ينقص صلاح ليصبح أفضل لاعب بالعالم؟

"كولن وأكشينار".. رجل وامرأة يهددان عرش أردوغان في تركيا

"كولن وأكشينار".. رجل وامرأة يهددان عرش أردوغان في تركيا

بعد "الأفضل في بريميرليج".. ألقاب أخرى تنتظر محمد صلاح خلال 2018

بعد "الأفضل في بريميرليج".. ألقاب أخرى تنتظر محمد صلاح خلال 2018

بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج.. ماذا قدم صلاح في موسمه التاريخي؟

بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج.. ماذا قدم صلاح في موسمه التاريخي؟

جميع جوائز البريميرليج لـ موسم 2017 / 2018

جميع جوائز البريميرليج لـ موسم 2017 / 2018

الأكثر قراءة

عاجل