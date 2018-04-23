عمدة نجريج: "صلاح قال لنا كلنا منبطلش نحلم"

قال المهندس ماهر شتية، عمدة نجريج، مسقط رأس محمد صلاح، إن الشعب العربي اجتمع في الماضي على صوت أم كلثوم، ويجتمع الآن على محبة محمد صلاح.

وأضاف شتية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المٌذاع عبر فضائية "النهار": "أنا كان نفسي يروح ليفربول من زمان، عشان يرد على تشيلسي ومحمد قال لنا كلنا منبطلش نحلم".

من جانبه طالب الإعلامي جابر القرموطي من عمدة نجريج، تنسيق زيارة له لوالد محمد صلاح، على أن تكون زيارة شخصية بعيدًا عن البرنامج.

ووعد عمدة نجريج، القرموطي، بتنسيق زيارة له لوالد صلاح، طالما كانت زيارة شخصية لرفض الأسرة الظهور في الإعلام.