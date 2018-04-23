وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من مسجد الزهراء بالطور

قال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن أساس مسجد الزهراء وصل بالفعل وسيتم فرش المسجد بالكامل، اليوم الإثنين، موضحا أنه تم وصول نحو 1100 متر سجاد، وسيتم وضع طبقة من الفل أسفل السجاد، وتم تركيب السماعات والهلال والنجف، وأصبح المسجد مجهز بالكامل.

وأضاف الراوي، أن مسجد الزهراء هو أكبر مسجد في طور سيناء، وبلغ تكلفة إنشاءه نحو 20 مليون جنيه، مشيرا إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قام بتفقد اللمسات النهائية للمسجد الأسبوع الماضي، وشدد علي ضرورة الانتهاء من أعمال التحميل واللاند سكيب الموجودة خارج المسجد، وإنارة الشوارع المحيطة.

وقال إن المحافظ قرر نقل صلاة الجمعة على الهواء مباشرة، الجمعة المقبلة، على هامش احتفالات جنوب سيناء بأعياد تحرير سيناء، ويقوم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بإلقاء خطبة الجمعة من المسجد.