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الوطن

منة شلبي تهنئ صلاح: "مبروك يا مشرفنا ومفرحنا"

منذ 39 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
منة شلبي تهنئ صلاح: "مبروك يا مشرفنا ومفرحنا"

منة شلبي

هنأت الفنانة منة شلبي، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، بمناسبة حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، مساء أمس.

وغردت منة عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مبروك يا مشرفنا ومفرحنا ربنا يحميك.. الأسطورة محمد صلاح".

وكان نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح قد فاز أمس بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم (2017-2018) في لندن، وأصبح النجم المصري ثاني لاعب عربي يفوز بهذه الجائزة، بعد الجزائري رياض محرز، وبات قريبا من حسم لقب هداف البريمير ليغ، الذي يتربع على عرشه برصيد 31 هدفا.

 

 

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