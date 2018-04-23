أحمد فهمي يواصل تصوير "الشريط الأحمر" بشبرامنت

يواصل الفنان أحمد فهمي تصوير مشاهده في مسلسل "الشريط الأحمر" باستوديو العزبة بشبرامنت، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وتدور أحداثه عن طبيب بشري يعالج أطفال السرطان والأمراض الخطرة داخل مستشفى "57357"، والمسلسل مأخوذ عن فورمات عالمية، ونفذ في أكثر من 13 دولة، وطرحت أكثر من نسخة بلغات مختلفة ومنها الإسبانية والأمريكية والإيطالية والفرنسية وغيرهم.

ويشارك ي بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين ومنهم نشوى مصطفى وولاء الشريف إضافة إلى 5 اطفال يجسدون مرضى الكانسر، وآخرون، من إخراج محمد جمعة.