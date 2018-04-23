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الوطن

كارول سماحة: حلمي تحقق بالوقوف على مسرح "أولمبيا" بباريس

منذ 11 دقيقة
كتب: محمود الرفاعى
كارول سماحة: حلمي تحقق بالوقوف على مسرح "أولمبيا" بباريس

كارول سماحة

قالت الفنانة اللبنانية كارول سماحة إنها سعيدة للغاية بتحقيق حلمها بالوقوف على مسرح أولمبيا بالعاصمة الفرنسية "باريس"، وهو المسرح نفسه الذي غنت عليه كوكب الشرق أم كلثوم، والسيدة فيروز.

وأضافت كارول، في مداخلة هاتفية من باريس ببرنامج "مزنوق فين" مع صبري زكي على راديو "إينرجي"، أنها لم تكن تستوعب حجم الإقبال على الحفل من عدد كبير من الجنيسات، وأنها سعيدة بالنجاح الكبير لحفلها.

وشددت على أنها تتألم وتنزعج مما يحدث للأطفال في سوريا، لذلك قررت افتتاح حفلها بكلمة عن أطفال سوريا وفلسطين والعراق، مؤكدة ضرورة الالتفاف للموجوعين والأطفال الذين فقدوا بيوتهم وأوطانهم، وكذلك افتتحت الحفل بأغنية "صباح الألف الثالث" للفنان منصور الرحباني.

وذكرت أنها دائما ما تقدم أغاني "بوب" إلا أنها تحب تقديم أغنيات إنسانية من حين لآخر، لافتة إلى أن بداياتها الفنية وتخصص دراستها هو التمثيل والإخراج، إلا أنه ليس من السهل أن تجد نصا وشخصية تليق عليها وتقدم لها شيئا مختلفا، مشيرة إلى أن مسلسل "الشحرورة" كانت تجربة صعبة لأنها سيرة ذاتية.

وأردفت: "أنا مقلة في التمثيل، لأن حتى نجوم التمثيل الكبار قد لا يوفقون في الظهور كل عام، وكذلك عدد المسلسلات التي تنتج كل عام قل للغاية".

وأبدت كارول حماسها الشديد للعودة للتمثيل، وقالت: "انسى همومك أغنية بها فرح ودعوة لحب الحياة وكتبتها من قلبي لأن كنت حاسة الناس كلها عايشة في همومها"، كاشفة أنها تحضر لأغنتين مصريتين تطرح إحداهما قريبًا.

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