ركز معي.. اللعبة تبدو جميلة ومسلية ولكنها في الحقيقة لعبة خطرة جدًا.

أولًا طالما بدأت اللعبة لا تستطيع إنهائها بإرادتك ولن تستطيع الخروج تحت أي ظرف إلا بعد أن تأتيك إشارة Game Over.

ببساطة هذا العمود الأبيض يمثل رصيدك من النقاط البيضاء وذاك يمثل رصيدك من النقاط السوداء، المطلوب في اللعبة أن تحصل على إجمالي عدد من النقاط البيضاء يفوق النقاط السوداء، العمودان سيختفيان من على الشاشة بمجرد أن تبدأ اللعبة بحيث لا تعرف بالضبط كم رصيدك لكن مع كل حركة سيأتيك تنبيه بعدد النقاط البيضاء أو السوداء التي أُضيفت إلى رصيدك دون الإشارة إلى الرصيد نفسه.

هذه العلامات في الأعلى تمثل رصيدك من الذهب ومن الصحة، القلب الأحمر في الجانب الآخر يمثل حياتك، في هذه اللعبة لك حياة واحدة فقط وغير مسموح بأن ترسل حياة لأحد أو أن يهديك أحدهم (lives) كما في الألعاب الأخرى.

حياتك غير مرتبطة بمعدل الصحة فقد يكون رصيد الصحة مكتمل وينتهي زمنك فجأة وقد يكون رصيد الصحة منخفض جدًا ومع ذلك يتاح لك اللعب لفترة طويلة، ولكن كلما حافظت على رصيدك من الصحة كلما استطعت تنفيذ مهامك بسهولة.

زمن اللعب يختلف من لاعب لآخر، هناك لاعبون يستمرون في اللعب لمدة طويلة جدًا بينما هناك لاعبون لعبوا لدقائق معدودة فقط.

رصيد الذهب مهم كي تستخدمه في شراء الطعام، في الحصول على المأوى، في التنقل لأماكن جديدة وفي مساعدة الآخرين. ولكنه لا يؤثر بتاتًا في نتيجتك في نهاية المرحلة، مع بداية اللعبة يكون رصيد الصحة مكتملًا في معظم الأحيان أما الذهب فرصيد البداية يختلف كثيرًا من شخص لآخر، تستطيع زيادة رصيدك من الذهب عن الطريق العمل أو التجارة كما تستطيع أيضًا الحصول عليه بطرق مخالفة كالسرقة ولكن ذلك سيرفع معدل نقاطك السوداء.

العمل غالبًا تفرضه عليك الظروف التي ستضعك اللعبة فيها هناك الزراعة، الرعي، البناء، الصيد، قطع الأشجار، التعدين وخلافه. فيما بعد قد تستطيع الحصول على وظيفة أكثر راحة إذا ساعدك أحد اللاعبين ذوي النفوذ أو ربما إن أظهرت نبوغًا في أحد المجالات.

هناك في اليمين إرشادات إدارة اللعبة، تبين لك قواعد اللعبة، الخطوات التي عليك فعلها للحصول على النقاط البيضاء وكيفية مضاعفة رصيدك منها، والأشياء التي تزيد رصيدك من النقاط السوداء وكيفية تحاشيها أو تقليل رصيدها.

هناك دائمًا “bonuses” ، بعض الأشياء لو فعلتها قد تعطيك رصيدا مضاعفا من النقاط البيضاء، بعض الأفعال يختلف العائد منها لو فعلتها في مواقع معينة، هناك أماكن زيارتها فقط يضيف إلى رصيدك، بعض الأفعال لو قمت بها مع مجموعة من اللاعبين الآخرين تمنحك رصيدًا أكبر من قيامك بها وحيدًا، هناك أمور لو قمت بها بدقة ونفذت الإرشادات بطريقة صحيحة تعيد نقاطك السوداء للصفر. هناك أشياء تعطيك رصيدًا يوميًا مستمرًا.

وعلى الجانب الآخر هناك أشياء لو قمت بها تعطيك رصيدًا مضاعفًا من النقاط السوداء.

لذلك أنصحك دائمًا بمراجعة دليل الإرشادات لأنه غاية في الأهمية.

مع بداية اللعبة ستظهر لك الكثير من الإرشادات التي وضعها لاعبون قدامى، معظمها مغلوط والكثير منها مضلّ، عليك أخذ الحذر منها.

ستجد اللاعبون الأقدم منك كونوا تجمعات، وحظى بعضهم بمكانات عليا نتيجة حصولهم على أرصدة ضخمة من الذهب أو نتيجة سيطرتهم على مجموعة أكبر من اللاعبين يأتمرون بأمرهم.

مع الوقت ينسى معظم اللاعبين الهدف من اللعبة وينشغلون بأهداف أخرى مثل زيادة رصيد الذهب أو السيطرة على لاعبين آخرين أو الشجار وربما محاولة إخراج لاعبين من اللعبة رغم أنه عمل يرفع الرصيد الأسود بشكل كبير جدًا. مع الوقت سيختلط الأسود بالأبيض ولن تكون الأمور بهذا الوضوح وسيطغى اللون الرمادي عليك حينها عليك أن ترجع للإرشادات الأصلية أو تحكم قلبك.

بعض اللاعبين يرفضون الاستمرار باللعب ويحاولون الوصول لباب الخروج بالقوة وهو ما يعد مخالفة صريحة لقواعد اللعبة قد تحدث خللًا كبيرًا في رصيد النقاط وهذا لا يعني خروجهم ولكن ينقلهم للمرحلة التالية.

هذا الباب على اليسار هو باب الخروج، عندما ينتهي زمنك سيفتح تلقائيًا، خلفه غرفة ستجد فيها رصيدك من النقاط البيضاء والسوداء وبابان يؤديان للمرحلة التالية أحدهما أبيض والآخر أسود - رصيد الذهب سيختفي أيًا كان كميته- وبناء على رصيد نقاطك ستنتقل إلى المرحلة التالية سواء من الباب الأبيض أو الأسود.

تسأل طبعًا عما خلف البابين وعن طبيعة المرحلة التالية، في الواقع لا أحد يعرف الحقيقة بالضبط، كل مانعرفه أن كل ما ستأخذه معك هو رصيد نقاطك، اللاعبون السابقون الذين انتقلوا للمرحلة التالية لم يسمح لهم إطلاقًا التواصل مع اللاعبين الحاليين.

هاقد بدأ وقتك، مع خالص تمنياتي برصيد كافٍ من النقاط البيضاء لك ولنا ولجميع المشاركين.

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