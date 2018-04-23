وزير العدل: تعيين قاضيات بمجلس الدولة يحتاج "تعديل دستوري"

قال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إن تعيين قاضيات في مجلس الدولة يحتاج إلى تعديل الدستور.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، اليوم، المخصص لمناقشة مشروع موازنة وزارة العدل للعام المالي 2018 - 2019.

وكانت النائبة سوزي ناشد، تساءلت خلال اجتماع اللجنة عن سبب عدم تعيين قاضيات في مجلس الدولة حتى هذه اللحظة.

ورد وزير العدل، بتأكيده استقلالية الهيئات القضائية، مضيفا: "ليس لي على الهيئات سلطان، ولها جمعية عمومية، كما أن قانون مجلس الدولة الحالي لا يجيز تعيين قاضيات به".

وأشار الوزير، إلى أنه إذا كان هناك حاجة لتعديل الدستور؛ من الممكن أن يقوم بتعديل الجزء الذي يخص تعيين القاضيات في مجلس الدولة.