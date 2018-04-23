محافظ دمياط يفتتح معرض الكتاب بمكتبة مصر العامة 

افتتح اليوم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، معرض الكتاب بمكتبة مصر العامة والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع مكتبة مصر العامة في الفترة من 22/2018 حتى 30/4/1/2018، وذلك بمرافقة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض التي تنوعت من تراث شعبي وديانات ومعارف عامة وعلوم اجتماعية وعلم نفس وفلسفة وفنون ولغات وشعر وأدب وتاريخ وغيرها من المجالات المختلفة، مناشدا مثقفي المحافظة بزيارة المعرض خاصة للتنوع الملحوظ في الكتب المقدمة ووجود خصم 20% على كافة المعروضات.

وأعرب المحافظ عن سعادته بهذا الحدث الثقافي الرائع الذي يمثل زخما ثقافيا عظيما، موضحا أن مكتبة مصر العامة منبر ثقافي له دور وتأثير كبير على المستوى الثقافي داخل المحافظة.