تسجيل الدخول

الوطن

محافظ دمياط يفتتح معرض الكتاب بمكتبة مصر العامة 

منذ 35 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
محافظ دمياط يفتتح معرض الكتاب بمكتبة مصر العامة 

محافظ دمياط يفتتح معرض الكتاب بمكتبة مصر العامة 

افتتح اليوم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، معرض الكتاب بمكتبة مصر العامة والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع مكتبة مصر العامة في الفترة من 22/2018 حتى 30/4/1/2018، وذلك بمرافقة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض التي تنوعت من تراث شعبي وديانات ومعارف عامة وعلوم اجتماعية وعلم نفس وفلسفة وفنون ولغات وشعر وأدب وتاريخ وغيرها من المجالات المختلفة، مناشدا مثقفي المحافظة بزيارة المعرض خاصة للتنوع الملحوظ في الكتب المقدمة ووجود خصم 20% على كافة المعروضات.

وأعرب المحافظ عن سعادته بهذا الحدث الثقافي الرائع الذي يمثل زخما ثقافيا عظيما، موضحا أن مكتبة مصر العامة منبر ثقافي له دور وتأثير كبير على المستوى الثقافي داخل المحافظة.

 

أخبار متعلقة
محافظ دمياط يشهد فعاليات ختام مهرجان الأنشطة المدرسية

محافظ دمياط يشهد فعاليات ختام مهرجان الأنشطة المدرسية
تقنين الأراضي والاستعداد لرمضان يتصدران اجتماع محافظ دمياط ورجال الأمن

تقنين الأراضي والاستعداد لرمضان يتصدران اجتماع محافظ دمياط ورجال الأمن
محافظ دمياط يعلن تدبير أماكن لتخزين 36 ألف طن قمح

محافظ دمياط يعلن تدبير أماكن لتخزين 36 ألف طن قمح
محافظ دمياط يتابع التصميمات النهائية لمشروعات الإسكان الاستثماري

محافظ دمياط يتابع التصميمات النهائية لمشروعات الإسكان الاستثماري
محافظ دمياط يدعم أعمال رصف مدينة فارسكور بـ328.678 ألف جنيه

محافظ دمياط يدعم أعمال رصف مدينة فارسكور بـ328.678 ألف جنيه
محافظ دمياط يعتمد 209 آلاف جنيه لزيادة أعمال الرصف بمدينة السرو

محافظ دمياط يعتمد 209 آلاف جنيه لزيادة أعمال الرصف بمدينة السرو
محافظ دمياط: إجراءات عاجلة من "الوزراء" لمساندة صناعة الأثاث

محافظ دمياط: إجراءات عاجلة من "الوزراء" لمساندة صناعة الأثاث
غدا.. نظر الطعن على قرار محافظ دمياط بإزالة مساكن قرية الصيادين

غدا.. نظر الطعن على قرار محافظ دمياط بإزالة مساكن قرية الصيادين
بالصور| محافظ دمياط يسلم أهالي قرية الصيادين صورة التعاقد تمهيدا لهدم "العشش"

بالصور| محافظ دمياط يسلم أهالي قرية الصيادين صورة التعاقد تمهيدا لهدم "العشش"

التعليقات

5 عالميين يعتذرون للملك: «إحنا آسفين ياصلاح»

أحدث الأخبار

بيتر ميمي ينتهي من "حرب كرموز": "من أقوى الأفلام في آخر 10 سنين"

بيتر ميمي ينتهي من "حرب كرموز": "من أقوى الأفلام في آخر 10 سنين"

صور| كوميديا محمد صلاح مع النجوم على "تويتر".. "أوعى يجيلك الملك"

صور| كوميديا محمد صلاح مع النجوم على "تويتر".. "أوعى يجيلك الملك"

نواب عن حديث ممثل "المالية" بشأن موازنة "العدل": "مش بتديهم من جيبك"

نواب عن حديث ممثل "المالية" بشأن موازنة "العدل": "مش بتديهم من جيبك"

وزير العدل أمام البرلمان: لم نجر أي تعيينات منذ عام 2014

وزير العدل أمام البرلمان: لم نجر أي تعيينات منذ عام 2014

غلق 4 منشآت غذائية مخالفة بالشرقية

غلق 4 منشآت غذائية مخالفة بالشرقية

اختيارات الوطن

اعترافات «أحمد» قاتل «ميادة»: «حاولت أغتصبها 45 دقيقة.. وعندي كبت جنسي»

اعترافات «أحمد» قاتل «ميادة»: «حاولت أغتصبها 45 دقيقة.. وعندي كبت جنسي»

"شوفها لأول مرة".. فيلم عن "عروس المتوسط": "إحنا إسكندرانية اتفاجأنا"

بروفايل| صلاح.. خريطة الكبار تتبدل

بروفايل| صلاح.. خريطة الكبار تتبدل

متطوع يساعد مرضى «هيموفيليا الدم» بالتوعية والعلاج: خدامكم «سيد»

متطوع يساعد مرضى «هيموفيليا الدم» بالتوعية والعلاج: خدامكم «سيد»

بقال سمى محله «لكل ظالم نهاية»: يا زين ما اخترت

بقال سمى محله «لكل ظالم نهاية»: يا زين ما اخترت

الأكثر قراءة

عاجل