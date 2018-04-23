وزير العدل أمام البرلمان: لم نجر أي تعيينات منذ عام 2014

قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إنه لم يتم إجراء أي تعيينات في الوزارة منذ عام 2014.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب بهاء أبوشقة، لمناقشة موازنة وزارة العدل للعام المالي 2018-2019.

وأكد "عبدالرحيم"، أنه عقب توليه مهام منصبه راجع هذه التعيينات، إلا أنه لا تتوفر لديه أي درجات حتى الآن لهذه التعيينات.

وأشار الوزير إلى أنه تمت ميكنة 150 مقرا للشهر العقاري على مستوى الجمهورية، ويتبق نحو 100 مقر جار العمل على ميكنتها.