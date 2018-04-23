نواب عن حديث ممثل "المالية" بشأن موازنة "العدل": "مش بتديهم من جيبك"

وقعت مشادة كلامية، خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، لمناقشة موازنة وزارة العدل للعام المالي 2018- 2019.

بدأت المشادة، مع اعتراض النائب حسن بسيوني، على استخدام ممثل وزارة المالية، كلمة "إدينالهم"، خلال عرض موازنة وزارة العدل.

وانفعل "بسيوني"، قائلا: "إيه ادينالهم دي؟، إنت بتديهم من جيبك؟".

وحاول ممثل وزارة المالية، الرد، إلا أن النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة، طلب منه الهدوء.

وانفعل النائب سامى رمضان، قائلا لممثل "المالية": "إيه ادينالهم دي؟.. عيب كده".

وعاد ممثل وزير المالية ليقول للنائب: "حاضر يا فندم، نخليها تخصيص".

وتدخَّل "أبو شقة" لاحتواء الموقف، بتأكيده أن الأمر "لا يستدعي الخلاف".