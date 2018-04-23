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الوطن

نواب عن حديث ممثل "المالية" بشأن موازنة "العدل": "مش بتديهم من جيبك"

منذ 11 دقيقة
كتب: هبة أمين
نواب عن حديث ممثل "المالية" بشأن موازنة "العدل": "مش بتديهم من جيبك"

اجتماع اللجنة التشريعية "أرشيفية"

وقعت مشادة كلامية، خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، لمناقشة موازنة وزارة العدل للعام المالي 2018- 2019.

بدأت المشادة، مع اعتراض النائب حسن بسيوني، على استخدام ممثل وزارة المالية، كلمة "إدينالهم"، خلال عرض موازنة وزارة العدل.

وانفعل "بسيوني"، قائلا: "إيه ادينالهم دي؟، إنت بتديهم من جيبك؟".

وحاول ممثل وزارة المالية، الرد، إلا أن النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة، طلب منه الهدوء.

وانفعل النائب سامى رمضان، قائلا لممثل "المالية": "إيه ادينالهم دي؟.. عيب كده".

وعاد ممثل وزير المالية ليقول للنائب: "حاضر يا فندم، نخليها تخصيص".

وتدخَّل "أبو شقة" لاحتواء الموقف، بتأكيده أن الأمر "لا يستدعي الخلاف".

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