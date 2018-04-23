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الوطن

اختتام فعاليات مهرجان البيئة الـ15 بجامعة الزقازيق

منذ 11 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
اختتام فعاليات مهرجان البيئة الـ15 بجامعة الزقازيق

ارشيفية

اختتم مهرجان البيئة الخامس عشر بجامعة الزقازيق فعالياته، اليوم، بقاعة المنتديات بالجامعة تحت رعاية ومشاركة الدكتور خالد عبالباري، رئيس الجامعة.

وانطلقت فعاليات مهرجان هذا العام تحت شعار "غايتنا بناء الإنسان" واستمرت فعالياته على مدى 6 أشهر بمشاركة جميع كليات الجامعة وتنوعت الفعاليات ما بين قوافل طبية وبيطرية داخل قرى المحافظة وخارجها وأخرى شاملة طبية وبيطرية إضافة إلى دورات تدريبية في مجال الصناعات اليدوية كالمنظفات والمشغولات اليدوية والندوات التثقيفية في مجالات الإسعافات الأولية والوقاية من الأمراض وكذلك الندوات الإرشادية للفلاحين ومربي الماشية وكيفية الحفاظ على البيئة والحفاظ على ثرواتهم الحيوانية والداجنة لتحقيق فلسفة جامعة الزقازيق في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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