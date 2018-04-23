تسجيل الدخول

الوطن

رئيس جامعة المنيا يفتتح اليوم الرياضي بمشاركة 20 كلية

منذ 9 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
رئيس جامعة المنيا يفتتح اليوم الرياضي بمشاركة 20 كلية

رئيس جامعة المنيا يففتح اليوم الرياضي

افتتح الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، اليوم الرياضي الذي أطلقته الجامعة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي  تحت شعار "الجامعة فيها رياضة" وذلك تزامنا مع انطلاقه بالجامعات المصرية، وذلك بالصالة المغطاة داخل الحرم الجامعي.

بدأت فعاليات اليوم الرياضي، بطابور عرض لكليات الجامعة العشرين، والذي شهدة عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

وقال الدكتور جمال أبو المجد، خلال كلمته التي ألقاها للطلاب بإن شعار "الجامعة فيها رياضة" هدفه أن يسعى كل منا خلال عمله الجاد للوصول إلى تحقيق آماله، مستشهدا بالاعب محمد صلاح في ممارسته الرياضة وتحقيقه النجاح كـأحد رموز الرياضة المصرية والعالمية، متنميًا أن يكون للرياضة أثرها في بناء شخصية كل طالب بالجامعة من خلال ممارستها، ومقدما شكره لعمداء الكليات على جهدهم في حث الطلاب على المشاركة في شتى الأنشطة الرياضية بالجامعة، كما قدم الشكر للجيش والشرطة المصرية على مجهوداتهم في تحقيق الأمن والآمان بالبلاد.

ومن جانبه أشاد الدكتور مصطفى عبد النبي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بتنظيم هذا اليوم الذي يسهم في إطلاق طاقات الطلاب، متمنيا أن يستكمل اليوم بممارسة ناجحة ومشاركة فعالية من طلاب الجامعة.

وتستكمل فعاليات اليوم الرياضي على مدار اليوم بمسابقات في ضربات الجزاء الترجيحية، ورميات حرة لكرة سلة، وشد الحبل، ومسابقات جري 100 متر، والكرة الطائرة.

أخبار متعلقة

افتتاح وحدة مرور سمالوط بعرب الزينة في المنيا

افتتاح وحدة مرور سمالوط بعرب الزينة في المنيا
إغلاق 3 منشآت بدون ترخيص ببني مزار في المنيا

إغلاق 3 منشآت بدون ترخيص ببني مزار في المنيا
ختام مشروع "مدرستنا صحية بأيدينا" لتوعية طلاب المنيا

ختام مشروع "مدرستنا صحية بأيدينا" لتوعية طلاب المنيا
محافظ المنيا يكرم عددا من الأمهات المثاليات: صانعات الرجال

محافظ المنيا يكرم عددا من الأمهات المثاليات: صانعات الرجال

التعليقات

5 عالميين يعتذرون للملك: «إحنا آسفين ياصلاح»

أحدث الأخبار

"خطورة الزواج المبكر".. ندوة بمركز "إعلام طنطا"

"خطورة الزواج المبكر".. ندوة بمركز "إعلام طنطا"

حبس عاطل لحيازته سلاح ناري و6 كيلو بانجو في الشرقية

حبس عاطل لحيازته سلاح ناري و6 كيلو بانجو في الشرقية

مصرع مدرس أسفل عجلات القطار بالشرقية

مصرع مدرس أسفل عجلات القطار بالشرقية

رئيس جامعة دمنهور يكرم الطلاب الفائزين في بطولة الجمهورية

رئيس جامعة دمنهور يكرم الطلاب الفائزين في بطولة الجمهورية

استمرار تمرين عسكري "أردني أمريكي" لمواجهة أخطار أسلحة الدمار الشامل

استمرار تمرين عسكري "أردني أمريكي" لمواجهة أخطار أسلحة الدمار الشامل

اختيارات الوطن

4 أيام إجازة هذا الأسبوع.. "البداية من الأربعاء"

4 أيام إجازة هذا الأسبوع.. "البداية من الأربعاء"

اعترافات «أحمد» قاتل «ميادة»: «حاولت أغتصبها 45 دقيقة.. وعندي كبت جنسي»

اعترافات «أحمد» قاتل «ميادة»: «حاولت أغتصبها 45 دقيقة.. وعندي كبت جنسي»

"شوفها لأول مرة".. فيلم عن "عروس المتوسط": "إحنا إسكندرانية اتفاجأنا"

بروفايل| صلاح.. خريطة الكبار تتبدل

بروفايل| صلاح.. خريطة الكبار تتبدل

متطوع يساعد مرضى «هيموفيليا الدم» بالتوعية والعلاج: خدامكم «سيد»

متطوع يساعد مرضى «هيموفيليا الدم» بالتوعية والعلاج: خدامكم «سيد»

الأكثر قراءة

عاجل