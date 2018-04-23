رئيس جامعة المنيا يفتتح اليوم الرياضي بمشاركة 20 كلية

افتتح الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، اليوم الرياضي الذي أطلقته الجامعة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار "الجامعة فيها رياضة" وذلك تزامنا مع انطلاقه بالجامعات المصرية، وذلك بالصالة المغطاة داخل الحرم الجامعي.

بدأت فعاليات اليوم الرياضي، بطابور عرض لكليات الجامعة العشرين، والذي شهدة عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

وقال الدكتور جمال أبو المجد، خلال كلمته التي ألقاها للطلاب بإن شعار "الجامعة فيها رياضة" هدفه أن يسعى كل منا خلال عمله الجاد للوصول إلى تحقيق آماله، مستشهدا بالاعب محمد صلاح في ممارسته الرياضة وتحقيقه النجاح كـأحد رموز الرياضة المصرية والعالمية، متنميًا أن يكون للرياضة أثرها في بناء شخصية كل طالب بالجامعة من خلال ممارستها، ومقدما شكره لعمداء الكليات على جهدهم في حث الطلاب على المشاركة في شتى الأنشطة الرياضية بالجامعة، كما قدم الشكر للجيش والشرطة المصرية على مجهوداتهم في تحقيق الأمن والآمان بالبلاد.

ومن جانبه أشاد الدكتور مصطفى عبد النبي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بتنظيم هذا اليوم الذي يسهم في إطلاق طاقات الطلاب، متمنيا أن يستكمل اليوم بممارسة ناجحة ومشاركة فعالية من طلاب الجامعة.

وتستكمل فعاليات اليوم الرياضي على مدار اليوم بمسابقات في ضربات الجزاء الترجيحية، ورميات حرة لكرة سلة، وشد الحبل، ومسابقات جري 100 متر، والكرة الطائرة.