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الوطن

رئيس "الدراما": عادل أمام لديه "كيميا خاصة" مع الجمهور

منذ 36 دقيقة
كتب: محمد متولي
رئيس "الدراما": عادل أمام لديه "كيميا خاصة" مع الجمهور

المخرج محمد فاضل

قال المخرج محمد فاضل، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الفنان عادل إمام، بينه وبين جمهوره "كيميا خاصة" وذلك لتمثيله أدوارا موافقة له ولعمره، موضحًا أن الفنان الكبير أثناء تصويره يعمل منذ اللحظة الأولى له من وصوله خلف الكواليس ولحين انتهاء يوم العمل.

وأضاف فاضل، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة" والمذاع على فضائية "المحور"، أن هناك بعض الممثلين يتدخلون في إعطاء آراء عن بعض الممثلين المجاورين لهم في العمل، موضحا أن لهؤلاء أعذارهم الخاصة بسبب عدم وعي المنتج أو المؤلف بفنان قوي وأخر لا يعرف كثيرا في التمثيل.

وأكد رئيس اللجنة، أن مسلسل "ليلة القبض على فاطمة" شهد حوارا جيدا بين الممثلين ولم يجد فيه كلمة واحده نابية بين صناع العمل، موضحا أن الدراما تعتبر صراع بين الخير والشر ولكن تختلف في طريقة العرض والتمثيل للمجموعة.

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