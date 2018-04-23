المسلماني: روسيا تفكك صواريخ توماهوك الأمريكية للوصول لسر تصنيعها

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن روسيا عثرت على كنز ثمين في سوريا، يتمثل في الأسرار العلمية للطائرات والصواريخ الأمريكية، وعندما أسقطت الصين طائرة تجسس أمريكية، رفضت تسليمها لأمريكا إلا بعد تفكيكها، ومعرفة كل الأسرار الخاصة بها، وهكذا ستفعل روسيا.

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "دريم"، أن روسيا تتحدث بأن هناك صاروخان توماهوك سقطا بسوريا ولم ينفجرا، فقامت روسيا بنقل هذه الصواريخ التي وصفتها بالكنز الثمين وستقوم بدراسة هذه المنظومة تمهيدًا لتقليدية أو إسقاطها فيما بعد.