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الوطن

المسلماني: تركيا أصبحت محاطة بحزام من نار

منذ 34 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
المسلماني: تركيا أصبحت محاطة بحزام من نار

المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فوجئ بأن هناك 20 قاعدة أمريكية على حدود تركيا، موضحا أن حصاد ما جرى في سوريا أصبح أن الجيش الفرنسي والأمريكي على حدود تركيا، والتطويق لسوريا، أصبح تطويقا لتركيا.

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى" المذاع عبر فضائية "دريم"، أن أردوغان صرح بأن أمريكا أرسلت أسلحة كبيرة تتكون من 5 آلاف شاحنة، وألفي شحنة جوية في شمال سوريا على الحدود التركية، متسائلا لماذا كل هذا السلاح والقواعد الجوية؟.

وتابع أن تركيا أصبحت محاطة بأسلحة وقواعد أمريكية، وأصبحت تركية محاطة بحزام من نار، من خلال جماعات وتنظيمات إرهابية بالإضافة إلى أسلحة ودعم خارجي.

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