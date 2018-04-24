"حواس" عن فرض غرامة 10 آلاف جنيه ضد "مضايقة السياح": "مش كفاية"

علق وزير الآثار الأسبق، زاهي حواس، على موافقة البرلمان، على فرض غرامة قدرها 10 آلاف جنيه على من يتسببون في مضايقة السياح، قائلًا: "مش كفاية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أنه لا بد من حبس من يتسببون في مضايقة السياح، لأنهم يتعرضون لمضايقات كبيرة تجعلهم غير راغبين في زيارة مصر مرة أخرى.

وتابع: "الموضوع كويس كبداية، دلوقتي كل واحد هيفكر كتير جدًا قبل ما يضايق سائح".

وعن مشروع تطوير منطقة الأهرامات، قال حواس، إن الرئيس السيسي وجه بسرعة الانتهاء من المشروع واتمامه، مؤكدًا أن المشروع سيزيد من نسب إقبال السائحين إلى الأهرامات.