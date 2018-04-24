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الوطن

قافلة بنك الشفاء تنهي أعمالها بمركز الداخلة بتوقيع الكشف على 1017 حالة

منذ 57 دقيقة
كتب: شرف غريب
قافلة بنك الشفاء تنهي أعمالها بمركز الداخلة بتوقيع الكشف على 1017 حالة

قافلة بنك الشفاء تنهي اعمالها بالوادي الجديد

أنهت اليوم، قافلة بنك الشفاء تخصص "الرمد" أعمالها بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، بتوقيع الكشف على 1017 حالة، حيث جرى إجراء 160 عملية مختلفة بالعين بمستشفى الداخلة العام، وتم تحويل 35 حالة عمليات متطورة بالعين إلى مركز العيون بأسيوط لعمل فحوصات وعمليات تحتاج لأجهزة خاصة بأسيوط، وعمل 500 نظارة وجارٍ عمل النظارات بالقاهرة وإرسالها لأصحابها وعمل متابعة لجميع العمليات التي أجريت بالداخلة في اليوم الأول والثاني وتوفير جميع العلاج المطلوب، وذلك مجانا ودون أي تكلفة على المستفيدين من القافلة.

وقالت الكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إن القافلة بدأت أعمالها بمستشفى الداخلة العام بداية من السبت الماضي وحتى مساء الإثنين، وقد سبق ذلك العمل بمستشفى الفرافرة لمدة 4 أيام.

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