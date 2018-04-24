ضبط 37 قطعة سلاح في سوهاج خلال حملة أمنية

تمكنت حملة أمنية بسوهاج، استهدفت حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة، والمطلوبين في أحكام، من ضبط 37 قطعة سلاح وتنفيذ 5089 حكما.

ونفذت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية، قادها اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، واشترك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي وقطاع مصلحة الأمن العام برئاسة وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية ومساعد مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام منطقة وسط الصعيد، مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالمديرية، وقوات الأمن المركزي، استهدفت أقسام ومراكز المديرية، وأسفرت جهودها عن ضبط 37 قطعة سلاح، شملت ضبط "7 بنادق آلية، و18 بندقية خرطوش و10 فرد صناعة محلية".

كما ضبطت الحملة (أحمد ع. م.– 28 عاما- محاسب) ومقيم مركز سوهاج) وبحوزته 2950 قرصا مخدرا، و5 قطع لمخدر الحشيش، قطعة من مادة الأفيون، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، إضافة لضبط (أحمد خ. ف. ع.– 40 عاما- عاطل) مقيم بدائرة قسم أول سوهاج، بحوزته 100 قرص تامول مخدر، وتم تنفيذ عدد 25 قرار إزالة بدائرة المديرية، وتم تنفيذ 5089 حكما قضائيا.

حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.