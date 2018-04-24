تسجيل الدخول

الوطن

ضبط 37 قطعة سلاح في سوهاج خلال حملة أمنية

اليوم AM 09:37
كتب: خالد الغويط
ضبط 37 قطعة سلاح في سوهاج خلال حملة أمنية

ارشيفية

تمكنت حملة أمنية بسوهاج، استهدفت حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة، والمطلوبين في أحكام، من ضبط 37 قطعة سلاح وتنفيذ 5089 حكما.          

ونفذت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية، قادها اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، واشترك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي وقطاع مصلحة الأمن العام برئاسة وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية ومساعد مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام منطقة وسط الصعيد، مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالمديرية، وقوات الأمن المركزي، استهدفت أقسام ومراكز المديرية، وأسفرت جهودها عن ضبط 37 قطعة سلاح، شملت ضبط "7 بنادق آلية، و18 بندقية خرطوش و10 فرد صناعة محلية".

كما ضبطت الحملة (أحمد ع. م.– 28 عاما- محاسب) ومقيم مركز سوهاج) وبحوزته 2950 قرصا مخدرا، و5 قطع لمخدر الحشيش، قطعة من مادة الأفيون، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، إضافة لضبط (أحمد خ. ف. ع.– 40 عاما- عاطل) مقيم بدائرة قسم أول سوهاج، بحوزته 100 قرص تامول مخدر، وتم تنفيذ عدد 25 قرار إزالة بدائرة المديرية، وتم تنفيذ 5089 حكما قضائيا.

حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أخبار متعلقة

"أمن سوهاج" يضبط 31 قطعة سلاح و127 مطلوبا في أحكام قضائية

"أمن سوهاج" يضبط 31 قطعة سلاح و127 مطلوبا في أحكام قضائية
"أمن سوهاج" يضبط 3 أسلحة نارية بحوزة 3 أشخاص

"أمن سوهاج" يضبط 3 أسلحة نارية بحوزة 3 أشخاص
"أمن سوهاج" يشن حملة على المغارات للبحث عن تجار المخدرات بالصوامعة

"أمن سوهاج" يشن حملة على المغارات للبحث عن تجار المخدرات بالصوامعة
"أمن سوهاج" يضبط بندقية وطبنجة في حملة أمنية بمركز البلينا

"أمن سوهاج" يضبط بندقية وطبنجة في حملة أمنية بمركز البلينا

التعليقات

5 عالميين يعتذرون للملك: «إحنا آسفين ياصلاح»

أحدث الأخبار

"زراعة البرلمان": النقص المائي دفع الحكومة لتقليص مساحة الأرز

"زراعة البرلمان": النقص المائي دفع الحكومة لتقليص مساحة الأرز

السعودية تهدي محمد صلاح قطعة أرض في "مكة"

السعودية تهدي محمد صلاح قطعة أرض في "مكة"

كثافات مرورية على كوبري أكتوبر.. وتكدس بباقي محاور العاصمة

كثافات مرورية على كوبري أكتوبر.. وتكدس بباقي محاور العاصمة

ميناء نويبع يستقبل 224 معتمرا خلال يومين

ميناء نويبع يستقبل 224 معتمرا خلال يومين

12 معلومة يجب أن تحذفها من حسابك على فيسبوك.. منها تاريخ ميلادك وهاتفك

12 معلومة يجب أن تحذفها من حسابك على فيسبوك.. منها تاريخ ميلادك وهاتفك

اختيارات الوطن

حفل تكريم عالمى لـ«صلاح» من الجبلاية.. و«كوبر»: أتمنى استمراره على القمة

حفل تكريم عالمى لـ«صلاح» من الجبلاية.. و«كوبر»: أتمنى استمراره على القمة

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

مرة واحد ميكانيكى أول ما صلح عربية.. خبطته: خير تعمل شر تلقى

مرة واحد ميكانيكى أول ما صلح عربية.. خبطته: خير تعمل شر تلقى

ماركات عالمية على محلات شعبية: بلد «براندات» صحيح

ماركات عالمية على محلات شعبية: بلد «براندات» صحيح

«فيها حاجة حلوة».. راعى كنيسة يكرّم حفظة القرآن

«فيها حاجة حلوة».. راعى كنيسة يكرّم حفظة القرآن

الأكثر قراءة

عاجل