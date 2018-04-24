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الوطن

"صحة السويس" تكرم مجموعة من المتميزين بأقسام التمريض بالمستشفيات

منذ 49 دقيقة
كتب: محمد مقلد
"صحة السويس" تكرم مجموعة من المتميزين بأقسام التمريض بالمستشفيات

جانب من الاحتفالية

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالسويس، مساء أمس الإثنين، احتفالية لتكريم مجموعة من المتميزين من التمريض في كافة التخصصات من المستشفى العام، ومستشفى العبور، والصدر، والحميات، والرعاية الأساسية، وذلك لكفائتهم بالعمل والمجهود الذي يبذل من أجل راحة المريض.

بدأت الاحتفالية بكلمة للدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة بالسويس، والذي شكر جميع الحضور من فريق التمريض وتمنى لهم مزيداً من النجاح والتفوق، لرفع شأن مهنة التمريض، والتي تعتبر الركيزة الأساسية في خدمة المرضى وتوعيتهم ومساعدتهم، لتخفيف آلامهم والمساعدة في العلاج والوقاية من الأمراض المختلفة. 

وأشاد لبيب، بالدكتور محمد عبدالوهاب رئيس قسم المناظير بالمستشفى العام، نظرا لأدائه الراقي للقسم والتطور الملحوظ في عدد الحالات، ونوعية العمليات التي أصبحت تقدم بالمجان، أو بأسعار رمزية داخل القسم، دون الحاجة لسفر تلك الحالات لمحافظات أخرى، مؤكدا أنه من ضمن عدد من الأطباء الشباب المتميزيين جداً داخل المستشفى.

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