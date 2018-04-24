"زراعة البرلمان": النقص المائي دفع الحكومة لتقليص مساحة الأرز

أكد النائب هشام الحصري وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الخوف من النقص المائي دفع الحكومة لتقليص مساحة الأرز المنزرعة من مليون و76 ألف فدان إلى 730 ألف فدان فقط، مشيرا إلى أن الفلاح المصري يرفض تلك الخطوة لاعتياده على زراعة الأرز.

وأضاف الحصري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم"، أن الفلاح يُقبل على زراعة الأرز في هذا الموسم نظرا لانخفاض أسعار المحاصيل الموازية في هذا الموسم، مشيرا إلى أن مجلس النواب طالب وزير الزراعة باتخاذ خطوات جادة لإيجاد بدائل لتشجيع المزارعين على الإقبال على المحاصيل الأخرى، من بينها رفع أسعار تلك المحاصيل.

ولفت إلى عقد جلسة أخرى مع وزير الرزاعة داخل مجلس النواب؛ لمناقشة آلية تقليص المساحات المزورعة أرز للحفاظ على المياه، وفقا لسياسات الدولة في هذا الملف.