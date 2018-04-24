حلقة نقاشية بـ"الصحفيين" حول تأثير الإعلانات المضللة على الاقتصاد

انطلقت، قبل قليل، حلقة نقاشية حول "الإعلانات المضللة وآثارها السلبية على الصناعة والاقتصاد الوطني" في ظل خطوات الإصلاح الاقتصادي، والمشاركة الفعالة في جميع المجالات لتنمية المجتمع المصري، بنقابة الصحفيين.

تهدف الحلقة النقاشية إلى التأكيد على أهمية التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة المختصة، ونخبة من ممثلي القطاعات الإعلامية والصناعية والاقتصادية والقانونية، بالإضافة إلى عدد من نواب البرلمان، وذلك عبر إجراء حوار مجتمعي يهدف لإشراك الجهات المختلفة المعنية في اتخاذ قرارات رادعة وفعالة.

جاء ذلك بسبب ما يعانيه السوق المصري من انتشار ظاهرة مراكز الصيانة غير المعتمدة والبضائع المقلدة، والتي تظهر في الكثير من الإعلانات المضللة وتقنع المستهلك بانتمائها لعلامات تجارية شهيرة لاجتذاب أموال المستهلكين، مما بدوره يضر كلاً من الصناعة والأفراد، بجانب جودة المنتجات وهو ما ينعكس سلبياً على الاقتصاد الوطني.

تعقد الورشة بحضور الإعلامي أيمن صلاح، وإبراهيم المنسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وأحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، خاتم مصطفى الرئيس التنفيذي لأحد شركات الأجهزة المنزلية.

يحضر الحلقة ممثلي الهيئات المصرية والغرف الصناعية المختلفة، وعدد من الإعلاميين والصحفيين والمنظمات المجتمعية، إلى جانب مشاركة قوية من القطاع الخاص.