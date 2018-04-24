تسجيل الدخول

الوطن

"المقاولون العرب": مليار جنيه تكلفة الصرف الصحي بمدن العريش ورفح

منذ 15 دقيقة
كتب: جهاد عباس
"المقاولون العرب": مليار جنيه تكلفة الصرف الصحي بمدن العريش ورفح

شمال سيناء

أعلن المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، أن شركة انتهت من تطوير وتجميل منطقة قصر الثقافة والمسرح المفتوح بشرم الشيخ، والتنسيق الحضاري لمطلع هضبة أم السيد.

وأضاف صلاح، أن المشروع عبارة عن تطوير شامل للمناطق حتى تضاهي أحدث ما نفذ في المدن السياحية العالمية، بتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه ومدة تنفيذ أقل من شهر للمشروع.

وطورت الشركة طريق السلام بمرحلتيه وميدان السلام وتطوير حي السوق وتحويله إلى "شانزليزيه الشرق"، وكذلك تطوير وتجميل منطقة نبق السياحية التي استضافت منتدى شباب العالم.

وأكد رئيس الشركة أن حجم أعمالها بمحافظة شمال سيناء تجاوز المليار جنيه في مشروعات المياه والصرف الصحي بمدن العريش ورفح، ومشروع التغذية بمياه الشرب لقرى التوطين بقيمة 390 مليون جنيه، أما في محافظة جنوب سيناء فقد تجاوز حجم الأعمال الـ 2 مليار جنيه في مجال مشروعات المياه والصرف الصحي بمدن "شرم الشيخ ورأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس والطور وسانت كاترين ودهب و نويبع"، إضافة إلى المشروعات القومية بمطار شرم الشيخ وميناء نويبع البحري والإسكان الاجتماعي، إلى جانب حماية انهيار هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، وأعمال طرق بمدينة دهب وازدواج مدخل مدينة الطور شرم الشيخ و طريق طابا نويبع.

واضاف المهندس مبارك منصور مدير فرع الشركة بسيناء أن أعمال الشركة بمدينة القنطرة شرق تتجاوز 730 مليون جنيه في مجال مشروعات المياه والصرف الصحي بمدينة القنطرة شرق والقرى التابعة لها والمشروعات القومية وصوامع القنطرة شرق بسعة تخزينية 60 ألف طن، إضافة إلى مشروعات قناة السويس والكباري العائمة على قناتي السويس الجديدة والحالية، بالاضافة الى الاشتراك فى تنفيذ مشروع انفاق جنوب بور سعيد اسفل قناة السويس.

أخبار متعلقة

معرض "ارسم للسلام" يختتم أعماله اليوم بمدينة دهب في شمال سيناء

معرض "ارسم للسلام" يختتم أعماله اليوم بمدينة دهب في شمال سيناء
افتتاح المكتبة العلمية بـ"صحة شمال سيناء" السبت المقبل

افتتاح المكتبة العلمية بـ"صحة شمال سيناء" السبت المقبل
"شباب ورياضة شمال سيناء" تنظم قافلة تعليمية ثانية للطلاب 24 أبريل

"شباب ورياضة شمال سيناء" تنظم قافلة تعليمية ثانية للطلاب 24 أبريل
وزير التموين: المواد الغذائية متوافرة في شمال سيناء أكثر من أي محافظة

وزير التموين: المواد الغذائية متوافرة في شمال سيناء أكثر من أي محافظة
عاجل| المتحدث العسكري يستنكر تقرير "هيومان رايتس" بشأن شمال سيناء

عاجل| المتحدث العسكري يستنكر تقرير "هيومان رايتس" بشأن شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يكذب "رايتس ووتش": نستقبل 100 طن من السلع يوميا

محافظ شمال سيناء يكذب "رايتس ووتش": نستقبل 100 طن من السلع يوميا

التعليقات

5 عالميين يعتذرون للملك: «إحنا آسفين ياصلاح»

أحدث الأخبار

السيطرة على حريق هائل نشب بحظيرة ماشية في المنوفية

السيطرة على حريق هائل نشب بحظيرة ماشية في المنوفية

تذبذب الأسهم الأوروبية بفعل تباين نتائج الربع الأول

تذبذب الأسهم الأوروبية بفعل تباين نتائج الربع الأول

مناقشة بيان عاجل في البرلمان بسبب عدم صرف أرباح "بسكو مصر" للعمال

مناقشة بيان عاجل في البرلمان بسبب عدم صرف أرباح "بسكو مصر" للعمال

القضاء الإداري يحيل دعوى إلغاء قرار حبس "دومة" انفراديا لـ"المفوضين"

القضاء الإداري يحيل دعوى إلغاء قرار حبس "دومة" انفراديا لـ"المفوضين"

تأجيل دعوى رفض سفر 166 قطعة أثرية من مقتنيات تون عنخ آمون لـ22 مايو

تأجيل دعوى رفض سفر 166 قطعة أثرية من مقتنيات تون عنخ آمون لـ22 مايو

اختيارات الوطن

حفل تكريم عالمى لـ«صلاح» من الجبلاية.. و«كوبر»: أتمنى استمراره على القمة

حفل تكريم عالمى لـ«صلاح» من الجبلاية.. و«كوبر»: أتمنى استمراره على القمة

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

مرة واحد ميكانيكى أول ما صلح عربية.. خبطته: خير تعمل شر تلقى

مرة واحد ميكانيكى أول ما صلح عربية.. خبطته: خير تعمل شر تلقى

ماركات عالمية على محلات شعبية: بلد «براندات» صحيح

ماركات عالمية على محلات شعبية: بلد «براندات» صحيح

«فيها حاجة حلوة».. راعى كنيسة يكرّم حفظة القرآن

«فيها حاجة حلوة».. راعى كنيسة يكرّم حفظة القرآن

الأكثر قراءة

عاجل