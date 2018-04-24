"المقاولون العرب": مليار جنيه تكلفة الصرف الصحي بمدن العريش ورفح

أعلن المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، أن شركة انتهت من تطوير وتجميل منطقة قصر الثقافة والمسرح المفتوح بشرم الشيخ، والتنسيق الحضاري لمطلع هضبة أم السيد.

وأضاف صلاح، أن المشروع عبارة عن تطوير شامل للمناطق حتى تضاهي أحدث ما نفذ في المدن السياحية العالمية، بتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه ومدة تنفيذ أقل من شهر للمشروع.

وطورت الشركة طريق السلام بمرحلتيه وميدان السلام وتطوير حي السوق وتحويله إلى "شانزليزيه الشرق"، وكذلك تطوير وتجميل منطقة نبق السياحية التي استضافت منتدى شباب العالم.

وأكد رئيس الشركة أن حجم أعمالها بمحافظة شمال سيناء تجاوز المليار جنيه في مشروعات المياه والصرف الصحي بمدن العريش ورفح، ومشروع التغذية بمياه الشرب لقرى التوطين بقيمة 390 مليون جنيه، أما في محافظة جنوب سيناء فقد تجاوز حجم الأعمال الـ 2 مليار جنيه في مجال مشروعات المياه والصرف الصحي بمدن "شرم الشيخ ورأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس والطور وسانت كاترين ودهب و نويبع"، إضافة إلى المشروعات القومية بمطار شرم الشيخ وميناء نويبع البحري والإسكان الاجتماعي، إلى جانب حماية انهيار هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، وأعمال طرق بمدينة دهب وازدواج مدخل مدينة الطور شرم الشيخ و طريق طابا نويبع.

واضاف المهندس مبارك منصور مدير فرع الشركة بسيناء أن أعمال الشركة بمدينة القنطرة شرق تتجاوز 730 مليون جنيه في مجال مشروعات المياه والصرف الصحي بمدينة القنطرة شرق والقرى التابعة لها والمشروعات القومية وصوامع القنطرة شرق بسعة تخزينية 60 ألف طن، إضافة إلى مشروعات قناة السويس والكباري العائمة على قناتي السويس الجديدة والحالية، بالاضافة الى الاشتراك فى تنفيذ مشروع انفاق جنوب بور سعيد اسفل قناة السويس.